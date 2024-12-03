SATIŞTA 📢💥: BİM aktüel kataloğu 3-4-6 Aralık | Bim'de bu hafta neler var? Şarjlı süpürge, blender, saç kurutma makinesi...

BİM aktüel 3-4-6 Aralık kataloğu yayınlandı! Bu hafta, alışverişseverler için büyük fırsatlar ve cazip indirimler sunuluyor. Bu hafta mağazalarda yer alacak en dikkat çeken aktüel katalog ürünü kendi kendini temizleyen şarjlı süpürge ve paspas oldu. Ayrıca ankastre seti, davlumbaz, tost makinesi, sütlü Türk kahve makinesi, çubuk blender, düzleştirici, saç kurutma makinesi, baskül, keke kalıbı, pankek tavası, bambu kesme tahtası, katlanabilir çamaşır selesi ve çöp kovası gibi birçok günlük ihtiyacınızı karşılayacak ürün de raflarda yerini alacak. Peki, Bim'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? İşte, 3-4-6 Aralık aktüel ürünler kataloğu!