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SATIŞTA 📢💥: BİM aktüel kataloğu 3-4-6 Aralık | Bim'de bu hafta neler var? Şarjlı süpürge, blender, saç kurutma makinesi...

BİM aktüel 3-4-6 Aralık kataloğu yayınlandı! Bu hafta, alışverişseverler için büyük fırsatlar ve cazip indirimler sunuluyor. Bu hafta mağazalarda yer alacak en dikkat çeken aktüel katalog ürünü kendi kendini temizleyen şarjlı süpürge ve paspas oldu. Ayrıca ankastre seti, davlumbaz, tost makinesi, sütlü Türk kahve makinesi, çubuk blender, düzleştirici, saç kurutma makinesi, baskül, keke kalıbı, pankek tavası, bambu kesme tahtası, katlanabilir çamaşır selesi ve çöp kovası gibi birçok günlük ihtiyacınızı karşılayacak ürün de raflarda yerini alacak. Peki, Bim'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? İşte, 3-4-6 Aralık aktüel ürünler kataloğu!

Giriş Tarihi: 03.12.2024 07:56 Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 07:56
SATIŞTA 📢💥: BİM aktüel kataloğu 3-4-6 Aralık | Bim’de bu hafta neler var? Şarjlı süpürge, blender, saç kurutma makinesi...

BİM aktüel ürünler kataloğu 3-4-6 Aralık 2024 yayınlandı. Bu hafta mağazalarında büyük indirimler ve fırsatlar sunan zincir markette elektronik ürünlerden kozmetiklere, kişisel bakım malzemelerinden teknolojiye kadar geniş bir ürün yelpazesi, cazip fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. İşte, BİM indirimli ürünleri...

SATIŞTA 📢💥: BİM aktüel kataloğu 3-4-6 Aralık | Bim’de bu hafta neler var? Şarjlı süpürge, blender, saç kurutma makinesi...

3 ARALIK SALI BİM YENİ AKTÜEL KATALOĞU
Fındık Kreması 1500 g 139 TL

Bisküvi 750 g 64,50 TL

Krema Dolgulu Sütlü Çikolatalı Bisküvi 3x86 g 39 TL

Sütlü Almanya Çikolatası 100 g 39,50 TL

Fındık Dolgulu Beyaz Çikolata 3x30 g 58 TL Fındık Krema Dolgulu Gofret 216 g 49,50 TL

SATIŞTA 📢💥: BİM aktüel kataloğu 3-4-6 Aralık | Bim’de bu hafta neler var? Şarjlı süpürge, blender, saç kurutma makinesi...

3 ARALIK SALI BİM YENİ AKTÜEL KATALOĞU
Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 g 229 TL

Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 259 TL

Yarım Yağlı Süzme Peynir 1000 g 119 TL

Yarım Yağlı Eritme Peynir 1000 g 199 TL

Az Yağlı Yoğurt 3 kg 79,50 TL

SATIŞTA 📢💥: BİM aktüel kataloğu 3-4-6 Aralık | Bim’de bu hafta neler var? Şarjlı süpürge, blender, saç kurutma makinesi...

4 ARALIK ÇARŞAMBA BİM YENİ AKTÜEL KATALOĞU

SATIŞTA 📢💥: BİM aktüel kataloğu 3-4-6 Aralık | Bim’de bu hafta neler var? Şarjlı süpürge, blender, saç kurutma makinesi...

4 ARALIK ÇARŞAMBA BİM YENİ AKTÜEL KATALOĞU

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