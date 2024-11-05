İNDİRİM ŞENLİĞİ! Tarım Kredi Kooperatif aktüel indirimler 5-18 Kasım: Deterjanlar, yumuşatıcılar, kağıt havlu, süt ürünleri…

Tarım Kredi Kooperatif marketlerde indirimli ürünler raflarda yerlerini alıyor. 5-18 Kasım katalog indirimlerinde fiyatlar düştü. Bu hafta fiyatlardaki düşüş alışveriş tutkunlarıyla raflarda buluşacak. Birçok üründe avantajlı fiyatlar marketlerde yerlerini alırken ürünler araştırılmaya başladı. Deterjanlar, yumuşatıcılar, kâğıt havlu, süt ürünleri, kahvaltılıklar, bay, reçel, zeytin ve birçok gıda ürününde büyük fırsat market raflarında yerini alıyor. İşte Tarım Kredi Kooperatif market 5-18 Kasım aktüel kataloğu