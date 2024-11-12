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İŞKUR 93.199 PERSONEL ALIMI YAPACAK 81 İLDE KPSS ŞARTSIZ! Temizlik görevlisi, satış elamanı, depo görevlisi başvurular e-şubede...

İŞKUR 93.199 personel alımı gerçekleştirilecek. Türkiye İş Kurumu ve işverenlerin iş birliğiyle KPSS şartı olmadan 81 ilde birçok kadroya personel alınacak. Resmi internet sitesindeki ilanlara göre temizlik görevlisi, satış elamanı, depo görevlisi, konfeksiyon işçisi, servis elemanı, çağrı merkezi temsilcisi gibi birçok pozisyon için ilanlar açıldı. Başvuru şartları ve son başvuru tarihleri belli oldu. İşte İŞKUR 93.199 personel alımı branş ve kontenjanlar

Giriş Tarihi: 12.11.2024 14:48 Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 14:48
İŞKUR 93.199 PERSONEL ALIMI YAPACAK 81 İLDE KPSS ŞARTSIZ! Temizlik görevlisi, satış elamanı, depo görevlisi başvurular e-şubede...

İŞKUR 81 ilde KPSS şartı olmaksızın işe alım gerçekleştirilecek. Birçok açık pozisyonda açık ilanlara başvuru yapmak isteyenler e-şube ekranı başında yerlerini aldı. İşte İŞKUR 93.199 personel alımı detayları

İŞKUR 93.199 PERSONEL ALIMI YAPACAK 81 İLDE KPSS ŞARTSIZ! Temizlik görevlisi, satış elamanı, depo görevlisi başvurular e-şubede...

SON DAKİKA: İŞKUR 93.199 AÇIK İŞ İLANI BULUNUYOR!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) açık iş ilanları üzerinden yüzlerce branşta yüzlerce KPSS şartı aranmaksızın personel alımı yapacak. Ekim ayı itibarıyla İŞKUR'da tam 107.241 iş ilanı bulunuyor.

İşte 93.199 personel alım detayları...

İŞKUR 93.199 PERSONEL ALIMI YAPACAK 81 İLDE KPSS ŞARTSIZ! Temizlik görevlisi, satış elamanı, depo görevlisi başvurular e-şubede...

İŞKUR İŞ İLANLARINA NEREDEN VE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İŞKUR'un resmi internet sitesinde yayınlan ilanları bulabilmek bazı vatandaşlar için zor bir süreç olabiliyor. Ekim ayı İŞKUR iş ilanlarını araştıran vatandaşlar için özellikle İŞKUR'un sistemine kayıtlı üye olmak çok önemli. Üyelik oluşturulduktan sonra açıklanan detaylar şu şekilde...

Üye olduktan sonra sırasıyla bu adımları takip edin:

Aradığınız pozisyon, meslek, yetkinlik, beceri ve firma bilgisini belirtin.

Çalışmak istediğiniz bölgeyi seçin.

Meslek ve eğitim durumu bilgilerinizi girin.

Çalışmak istediğiniz işyerini belirleyin.

Engellilik durumu veya vardiyalı çalışma gibi özel tercihlerinizi seçin.

İşyeri unvanını yazın.

Son olarak, ekranın alt sağ köşesindeki "Ara" butonuna basın.

90 bini aşan personel alımında temizlik personeli, makineci, sekreter, tekstil işçisi, güvenlik, şoför, aşçı gibi pozisyonları aşağıdaki link üzerinden görüntüleyebilirsiniz:

İŞKUR AÇIK İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR 93.199 PERSONEL ALIMI YAPACAK 81 İLDE KPSS ŞARTSIZ! Temizlik görevlisi, satış elamanı, depo görevlisi başvurular e-şubede...

İŞKUR PROFİLİ NASIL OLUŞTURULUR?
İŞKUR profil oluşturma işlemleri için İşkur'un resmi internet sitesine giriş yapmak ya da İşkur merkezlerine başvurmak gerekmektedir. İşkur'a kayıt olarak meslek ve eğitim özelliklerine göre en uygun işi bulmak mümkündür.
İşkur profili oluşturmak için izlenmesi gereken adımlar:
Online olarak İşkur profili oluşturmak için İşkur'un resmi internet sitesi olan iskur.gov.tr adresine giriş yapılması gerekmektedir.
Siteye giriş yapılmasının ardından sayfanın sol tarafında bulunan internet şubesi alanına tıklanması gerekmektedir.
Bu alan üzerinden İşkur E-Devlet şubesine tıklanması gerekmektedir. Bu alan üzerinden kayıt sayfası açılmaktadır.
Bu sayfa üzerinden sayfanın sol tarafında bulunan İş Arayan bölümüne tıklamak ve oradan da Üye Ol kısmına tıklamak gerekmektedir.
İş arayan için üyelik bilgilerini girdikten sonra sayfada yer alan üyelik sözleşmesini okumak ve kabul etmek gerekmektedir.
Daha sonra kimlik bilgileri doğru ve eksiksiz şekilde girilmelidir.

İŞKUR PROFİL OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR 93.199 PERSONEL ALIMI YAPACAK 81 İLDE KPSS ŞARTSIZ! Temizlik görevlisi, satış elamanı, depo görevlisi başvurular e-şubede...

İŞKUR KAYIT BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

İŞKUR kayıt belgesinin alınabilmesi için İŞKUR İş Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru yapacak kişiden istenenler ise,

İŞKUR'a yalnızca T.C. vatandaşları kayıt yapabilmektedir. Başvuru yapan vatandaşların 14 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Reşit olan vatandaşların askerlik ile ilişiğinin kesilmiş olması gerekmektedir. Bu şartları karşılayan vatandaşlar İŞKUR'a kayıt olabilirler. Vatandaşın herhangi bir eğitim durumu veya çalışmışlığı yoksa, İŞKUR tarafından düzenlenen meslek edindirme kurslarına gitmesi gerekmektedir. İş arayan kayıt belgesini İŞKUR'dan alınmış olması gerekmektedir.

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