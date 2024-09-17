İŞKUR TYP BAŞVURU 2024 | MEB Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi TYP başvurusu ne zaman, biti mi, hangi illerde?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında, güvenlik görevlisi ve bakım, onarım, temizlik görevlisi alımları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda yeni bir iş kolu arayan adaylara fırsat kapısını aralayan İŞKUR TYP alımları için il il başvuru ekranı sorgulamaları başladı. Peki, MEB Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi TYP başvurusu ne zaman, biti mi, hangi illerde? İşte, detayları...
Giriş Tarihi: 17.09.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 10:38