İŞKUR TYP BAŞVURU 2024 | MEB Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi TYP başvurusu ne zaman, biti mi, hangi illerde?

İŞKUR TYP BAŞVURULARI

Toplum Yararına Programlar kapsamında alımı yapılacak olan TYP personel başvuruları bazı illerde tamamlanırken, bazı illerde de başvuru süreci halen devam ediyor. Başvuruda bulunan adayların uygunluk durumlarını da gözeterek kura çekilişine başlayan MEB, pek çok ilde TYP kura sonuçları için isim listesi yayımlamaya devam ediyor.