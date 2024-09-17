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İŞKUR TYP BAŞVURU 2024 | MEB Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi TYP başvurusu ne zaman, biti mi, hangi illerde?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında, güvenlik görevlisi ve bakım, onarım, temizlik görevlisi alımları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda yeni bir iş kolu arayan adaylara fırsat kapısını aralayan İŞKUR TYP alımları için il il başvuru ekranı sorgulamaları başladı. Peki, MEB Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi TYP başvurusu ne zaman, biti mi, hangi illerde? İşte, detayları...

Giriş Tarihi: 17.09.2024 10:38 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 10:38
İŞKUR TYP BAŞVURU 2024 | MEB Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi TYP başvurusu ne zaman, biti mi, hangi illerde?

TYP personel başvuruları bazı illerde sürecini tamamlayıp, kura sonuçlarını ilan ederken gözler diğer illerde alım sürecine çevrildi. Başvuru için kuruma kayıtlı işsiz olma, 18 yaşını tamamlamış olma, emekli ve malul aylığı almama gibi birçok şart yer alıyor. Peki, MEB Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi TYP başvurusu ne zaman, biti mi, hangi illerde?

İŞKUR TYP BAŞVURU 2024 | MEB Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi TYP başvurusu ne zaman, biti mi, hangi illerde?

İŞKUR TYP BAŞVURULARI

Toplum Yararına Programlar kapsamında alımı yapılacak olan TYP personel başvuruları bazı illerde tamamlanırken, bazı illerde de başvuru süreci halen devam ediyor. Başvuruda bulunan adayların uygunluk durumlarını da gözeterek kura çekilişine başlayan MEB, pek çok ilde TYP kura sonuçları için isim listesi yayımlamaya devam ediyor.

İŞKUR TYP BAŞVURU 2024 | MEB Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi TYP başvurusu ne zaman, biti mi, hangi illerde?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  • Geçen yıllarda yapılan alımlarda aranan şartlar şunlar olarak dikkat çekiyordu;
  • Başvuru için kuruma kayıtlı işsiz olma, 18 yaşını tamamlamış olma, emekli ve malul aylığı almama, öğrenci olmama (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç) şartı aranacak.
  • Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri başvurabilecek.
İŞKUR TYP BAŞVURU 2024 | MEB Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi TYP başvurusu ne zaman, biti mi, hangi illerde?
  • Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin bir buçuk katını aşmaması istenecek.
  • TYP'ye başvurduğu tarihte kişinin kuruma kayıtlı olmasını ve SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında, başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanun'un 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları gerekecek.
  • TYP ilanında belirtilen şartları taşımayan ya da TYP'nin aksamasına ve başarısız olmasına sebep olabilecek başvurular geçersiz sayılacak.
İŞKUR TYP BAŞVURU 2024 | MEB Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi TYP başvurusu ne zaman, biti mi, hangi illerde?

TYP KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Başvuru yapan adaylar İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan mülakat ve kura sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet adresi üzerinden ulaşabilirler.

İşte, kura sonucu açıklanan iller ve başvuru açan iller;

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