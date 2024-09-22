İŞKUR TYP kura sonuçları 2024 İl il asil ve yedek adaylar listesi: İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?
İŞKUR her yıl Toplum Yararına Programı adı altında işçi alımı gerçekleştiriyor. 2024 yılı için alımlar Ankara, Hatay, Elazığ, Erzurum, Diyarbakır ve daha birçok ilde başlarken, sonuçlar da açıklandı. Bu noktada başvuruda bulunan adaylar il il asil ve yedek listesini kontrol ediyor. Peki, İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 22.09.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 15:11