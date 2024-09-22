  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor

İŞKUR TYP kura sonuçları 2024 İl il asil ve yedek adaylar listesi: İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

İŞKUR her yıl Toplum Yararına Programı adı altında işçi alımı gerçekleştiriyor. 2024 yılı için alımlar Ankara, Hatay, Elazığ, Erzurum, Diyarbakır ve daha birçok ilde başlarken, sonuçlar da açıklandı. Bu noktada başvuruda bulunan adaylar il il asil ve yedek listesini kontrol ediyor. Peki, İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 22.09.2024 15:11 Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 15:11
İŞKUR TYP kura sonuçları 2024 İl il asil ve yedek adaylar listesi: İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

İŞKUR TYP kura sonuçları mercek altına alındı. Her yol olduğu gibi, bu yıl da alım yapacak olan İŞKUR için, adaylar illerindeki Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasını kontrol ediyor. Haziran ayında başlayan kurada, bazı illerde alımlar başladı ve sonuçlar açıklandı. Peki, İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

İŞKUR TYP kura sonuçları 2024 İl il asil ve yedek adaylar listesi: İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

Toplum Yararına Programlar; afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde düzenlenen programlardır.

İŞKUR TYP kura sonuçları 2024 İl il asil ve yedek adaylar listesi: İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

İŞKUR TYP kura sonuçları tamamlandıktan sonra Valilik veya ilgili kurum sitelerinden duyuruluyor. Sonuçlar ayrıca e-Devlet kapısından da kolaylıkla sorgulanabiliyor. İŞKUR TYP'ye başvuran adaylar, İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan mülakat ve kura sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü internet adresi üzerinden ulaşabilirler.

İŞKUR TYP kura sonuçları 2024 İl il asil ve yedek adaylar listesi: İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

TYP KURA SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

İlk önce başvuru yaptığınız ilin Valilik veya kurum sitesini kontrol edebilir, sonrasında e-Devlet'ten T.C. Kimlik numaranızla sorgulama yapabilirsiniz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvuru yaptığınızda o şehrin İl Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasını kontrol etmeniz gerekiyor.

İŞKUR TYP kura sonuçları 2024 İl il asil ve yedek adaylar listesi: İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Kuruma kayıtlı olmak,
  • 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,
  • Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
  • Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).
SON DAKİKA SON DAKİKA