İŞKUR TYP kura sonuçları 2024 İl il asil ve yedek adaylar listesi: İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

İŞKUR TYP kura sonuçları mercek altına alındı. Her yol olduğu gibi, bu yıl da alım yapacak olan İŞKUR için, adaylar illerindeki Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasını kontrol ediyor. Haziran ayında başlayan kurada, bazı illerde alımlar başladı ve sonuçlar açıklandı. Peki, İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?