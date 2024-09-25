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İŞKUR TYP KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI: 2024 İŞKUR TYP Kura sonuçları isim listesi belli oldu mu, nereden öğrenilir?

İŞKUR, Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında her yıl düzenli işçi alımı gerçekleştiriyor. MEB okulları başta olmak üzere, temizlik personeli, güvenlik görevlisi alımları yapılıyor. 2024 işçi alımları ilanı ile Haziran ayında başlayan alımlar birçok ilde gerçekleşirken, İl İl asil ve yedek isim listesi beli oldu. Peki, İŞKUR TYP Kura sonuçları hangi illerde açıklandı, diğer iller için sonuçlar ne zaman açıklanır? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 25.09.2024 06:02 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 06:02
İŞKUR TYP KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI: 2024 İŞKUR TYP Kura sonuçları isim listesi belli oldu mu, nereden öğrenilir?

İŞKUR TYP kura sonuçları için adaylar Valilik duyuruları ve ilgili kurum sitelerinin duyurularını mercek altına aldı. Birçok ilde gerçekleşen alımlar, başta Erzurum, Kastamonu, Ankara ve daha birçok ilde gerçekleşirken asil ve yedek aday listesi de açıklandı. Sonuçların açıklanmaya devam ettiği işçi alımında gözler diğer şehirlere çevrildi. Peki, İŞKUR TYP Kura sonuçları açıklandı mı? İşte, İŞKUR TYP kura sonuçları açıklanan iller listesi...

İŞKUR TYP KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI: 2024 İŞKUR TYP Kura sonuçları isim listesi belli oldu mu, nereden öğrenilir?

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

Toplum Yararına Programlar; afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde düzenlenen programlardır.

İŞKUR TYP KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI: 2024 İŞKUR TYP Kura sonuçları isim listesi belli oldu mu, nereden öğrenilir?

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

İŞKUR TYP kura sonuçları tamamlandıktan sonra Valilik veya ilgili kurum sitelerinden duyuruluyor. Sonuçlar ayrıca e-Devlet kapısından da kolaylıkla sorgulanabiliyor. İŞKUR TYP'ye başvuran adaylar, İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan mülakat ve kura sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü internet adresi üzerinden ulaşabilirler.

İŞKUR TYP KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI: 2024 İŞKUR TYP Kura sonuçları isim listesi belli oldu mu, nereden öğrenilir?

İlk önce başvuru yaptığınız ilin Valilik veya kurum sitesini kontrol edebilir, sonrasında e-Devlet'ten T.C. Kimlik numaranızla sorgulama yapabilirsiniz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvuru yaptığınızda o şehrin İl Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasını kontrol etmeniz gerekiyor.

İŞKUR TYP KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI: 2024 İŞKUR TYP Kura sonuçları isim listesi belli oldu mu, nereden öğrenilir?

KATILIMCILAR NASIL SEÇİLMEKTEDİR?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenmektedir.

  • Noter kurası yöntemi,
  • Liste yöntemi,
  • Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

İstihdamında güçlük çekilen özel politika gruplarına programdan yararlanma hususunda öncelik verilmektedir. Bu kapsamda liste ayrımına gidilmiş olup aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilmektedir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste'ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.

  • Kadınlar,
  • 35 yaş üstü bireyler,
  • Engelliler,
  • Eski hükümlüler,
  • Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar.
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