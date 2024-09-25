İŞKUR TYP KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI: 2024 İŞKUR TYP Kura sonuçları isim listesi belli oldu mu, nereden öğrenilir?
İŞKUR, Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında her yıl düzenli işçi alımı gerçekleştiriyor. MEB okulları başta olmak üzere, temizlik personeli, güvenlik görevlisi alımları yapılıyor. 2024 işçi alımları ilanı ile Haziran ayında başlayan alımlar birçok ilde gerçekleşirken, İl İl asil ve yedek isim listesi beli oldu. Peki, İŞKUR TYP Kura sonuçları hangi illerde açıklandı, diğer iller için sonuçlar ne zaman açıklanır? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 25.09.2024 06:02
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 06:02