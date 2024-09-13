İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu 2024? TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan illerin listesi…
İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu sorusu gündemde. MEB bünyesinde çalışmak üzere, okullara hizmetli ve güvenlik görevlisi gibi birçok alanda personel ihtiyacı için İŞKUR işçi alımı gerçekleştiriyor. Her yıl düzenli olarak yapıla uygulama bu yıl Haziran ayında birçok ilde başlarken, sonuçlar da ilan edilmeye devam ediyor. Peki, İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu 2024? TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan illerin listesi…
Giriş Tarihi: 13.09.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 16:15