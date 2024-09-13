İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu 2024? TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan illerin listesi…

HATAY TYP KURA SONUÇLARI

11.06.2024 Salı Günü saat 10.00'da Hatay AFAD İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda Hatay 1. Noter ve Basın Mensuplarımızın katılımıyla gerçekleştirilen 10.292 kişinin müracaat ettiği ve 650 katılımcının belirlendiği TYP Katılımcısı Kura Çekimi sonuçları ektedir. 450'si Antakya ve Defne, 100'ü Kırıkhan ve 100'ü de Samandağ ilçelerimizde görevlendirilmek üzere belirlenen katılımcıların; mevzuatlar kapsamındaki incelemeleri (Hane geliri sorgulaması, aynı hanede TYP çalışanının olup olmadığı, vergi ve sigorta kayıtları, öğrencilik durumu) yapılacaktır. Yapılan inceleme sonrasında şartları taşıyan katılımcılar davet edilecek ve programa başlangıç işlemleri gerçekleştirilecektir.

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