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İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu 2024? TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan illerin listesi…

İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu sorusu gündemde. MEB bünyesinde çalışmak üzere, okullara hizmetli ve güvenlik görevlisi gibi birçok alanda personel ihtiyacı için İŞKUR işçi alımı gerçekleştiriyor. Her yıl düzenli olarak yapıla uygulama bu yıl Haziran ayında birçok ilde başlarken, sonuçlar da ilan edilmeye devam ediyor. Peki, İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu 2024? TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan illerin listesi…

Giriş Tarihi: 13.09.2024 16:15 Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 16:15
İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu 2024? TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan illerin listesi…

Toplum Yararına Programlar kapsamında İŞKUR aracılığıyla düzenlenen işçi alımı içi gözler kura sonuçlarına çevrildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün resmi sitesinden açıklanan sonuçlarda, adaylar kendi illerindeki sonuçları mercek altına aldı. Peki, İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu 2024? TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan illerin listesi…

İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu 2024? TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan illerin listesi…

İŞKUR TYP SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Toplum Yararına Programlar kapsamında alımı yapılacak olan TYP personel başvuruları bazı illerde tamamlanırken, bazı illerde de başvuru süreci halen devam ediyor. Başvuruda bulunan adayların uygunluk durumlarını da gözeterek kura çekilişine başlayan MEB, pek çok ilde TYP kura sonuçları için isim listesi yayımlamaya devam ediyor.

İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu 2024? TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan illerin listesi…

TYP KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvuru yapan adaylar İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan mülakat ve kura sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet adresi üzerinden ulaşabilirler.

Örneğin; Adıyaman'da kura çekimi sonuçları ilçe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğü nün resmi internet sitesi içerisinde yayınlandı.

ADIYAMAN TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İşte, kura çekim sonuçları açıklanan diğer iller;

İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu 2024? TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan illerin listesi…

ADANA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü Toplum Yararına Programda çalışanların isim listesini paylaştı.

ADANA TYP SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu 2024? TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan illerin listesi…

HATAY TYP KURA SONUÇLARI

11.06.2024 Salı Günü saat 10.00'da Hatay AFAD İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda Hatay 1. Noter ve Basın Mensuplarımızın katılımıyla gerçekleştirilen 10.292 kişinin müracaat ettiği ve 650 katılımcının belirlendiği TYP Katılımcısı Kura Çekimi sonuçları ektedir. 450'si Antakya ve Defne, 100'ü Kırıkhan ve 100'ü de Samandağ ilçelerimizde görevlendirilmek üzere belirlenen katılımcıların; mevzuatlar kapsamındaki incelemeleri (Hane geliri sorgulaması, aynı hanede TYP çalışanının olup olmadığı, vergi ve sigorta kayıtları, öğrencilik durumu) yapılacaktır. Yapılan inceleme sonrasında şartları taşıyan katılımcılar davet edilecek ve programa başlangıç işlemleri gerçekleştirilecektir.

HATAY TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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