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İSTANBUL HAVA DURUMU RAPORU: İstanbulda hava nasıl, yağmur yağacak mı? 10 Ekim Meteroloji Haberleri

İstanbul hava durumu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından açıklanan hava durumu raporuna göre; İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Valilikten yapılan son duyurulara göre hafta sonu sıcaklıkların aniden düşeceği ve yağışların gece saatlerinde yer yer sağanak şeklinde etkili olacağı açıklandı. Peki, 10 Ekim 2024 Perşembe günü İstanbul'da hava nasıl olacak, yağış var mı, sıcaklıklar kaç derece?

Giriş Tarihi: 10.10.2024 07:06 Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 07:06
İSTANBUL HAVA DURUMU RAPORU: İstanbulda hava nasıl, yağmur yağacak mı? 10 Ekim Meteroloji Haberleri

Kasım ayına geri sayım başlamışken sonbahar havası kendini hissettirmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son hava durumu bilgilerine göre İstanbul'da pastırma sıcaklarının ardından 6-8 derece düşüş gösteren bir hava vatandaşları karşılayacak. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre Cumartesi gününün yağışlı geçeceği ve vatandaşların sel ve taşkınlara karşı tedbirli olmaları yönünde bilgilendirdi. İşte, İstanbul 5 günlük hava durumu tablosu haberin ayrıntılarında...

İSTANBUL HAVA DURUMU RAPORU: İstanbulda hava nasıl, yağmur yağacak mı? 10 Ekim Meteroloji Haberleri

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere 21 Eylül Cumartesi günü İstanbul'da hava26 derece ve parçalı bulutlu olacak.Termometler en düşük sıcaklıkta 19 dereceye kadar düşecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU RAPORU: İstanbulda hava nasıl, yağmur yağacak mı? 10 Ekim Meteroloji Haberleri

VALİLİKTEN İSTANBULLULARA UYARI!

İstanbul Valiliği hafta sonundan itibaren İstanbulluların serin ve yağışlı bir havaya uyanacağını bildirdi. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası İstanbul'da sıcaklığı 6-8 derece birden düşürecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU RAPORU: İstanbulda hava nasıl, yağmur yağacak mı? 10 Ekim Meteroloji Haberleri

11 EKİM CUMA
27 derece / 20 derece (parçalı bulutlu)


12 EKİM CUMARTESİ
23 derece / 20 derece (gürültülü sağanak yağışlı)


13 EKİM PAZAR
21 derce / 17 derece (parçalı bulutlu)


14 EKİM PAZARTESİ
21 derece / 13 derece (az bulutlu)

İSTANBUL HAVA DURUMU RAPORU: İstanbulda hava nasıl, yağmur yağacak mı? 10 Ekim Meteroloji Haberleri
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