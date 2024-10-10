İSTANBUL HAVA DURUMU RAPORU: İstanbulda hava nasıl, yağmur yağacak mı? 10 Ekim Meteroloji Haberleri
İstanbul hava durumu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından açıklanan hava durumu raporuna göre; İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Valilikten yapılan son duyurulara göre hafta sonu sıcaklıkların aniden düşeceği ve yağışların gece saatlerinde yer yer sağanak şeklinde etkili olacağı açıklandı. Peki, 10 Ekim 2024 Perşembe günü İstanbul'da hava nasıl olacak, yağış var mı, sıcaklıklar kaç derece?
Giriş Tarihi: 10.10.2024 07:06
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 07:06