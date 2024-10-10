İSTANBUL HAVA DURUMU RAPORU: İstanbulda hava nasıl, yağmur yağacak mı? 10 Ekim Meteroloji Haberleri

Kasım ayına geri sayım başlamışken sonbahar havası kendini hissettirmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son hava durumu bilgilerine göre İstanbul'da pastırma sıcaklarının ardından 6-8 derece düşüş gösteren bir hava vatandaşları karşılayacak. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre Cumartesi gününün yağışlı geçeceği ve vatandaşların sel ve taşkınlara karşı tedbirli olmaları yönünde bilgilendirdi. İşte, İstanbul 5 günlük hava durumu tablosu haberin ayrıntılarında...