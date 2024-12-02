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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanları uyardı: Kara kış kapıda! Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı?

Kış ayının gelmesi ile birlikte İstanbulluların en merak ettiği konulardan biri de kar yağışının ne zaman başlayacağı oldu. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un yüksek kesimlerinde görülen ilk kar yağışı, kara özlem duyan megakentlilerin beklentisini artırdı. Bu kapsamda "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusu yanıt arıyor. Diğer yanda ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna ile İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için sağanak uyarısı yapıldı. Peki, yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? İşte, yanıtı...

Giriş Tarihi: 02.12.2024 14:41 Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 15:00
İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanları uyardı: Kara kış kapıda! Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı?

Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı sorusu kara hasret kalan megakentlilerin en merak ettiği konulardan biri. Geçtiğimiz günlerde şehrin yüksek kesimlerinde erken görülen kar yağışı, megakent sakinlerini umutlandırdı. Soğuk hava dalgasının etkisini artırmasıyla birlikte, kar yağışına dair beklentiler de yükseliyor. Peki; İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte, hava durumu...

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanları uyardı: Kara kış kapıda! Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; yağmur ve sağanak kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanları uyardı: Kara kış kapıda! Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı?

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Prof. Dr. Orhan Şen yaptığı açıklamada normal bir kış beklediklerini aktarırken kar yağışı için de beklenen tarihi paylaştı:

"Bu yıl bana göre normal bir kış geçecek. Türkiye'nin aralık ayı ortalamasında kar yağışı gözlemlenir. Ancak İstanbul'a kar yağışı ne zaman gelir diye sorarsanız, önümüzdeki 10 gün içinde böyle bir ihtimal yok.

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanları uyardı: Kara kış kapıda! Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı?

Hafta sonu sıcaklıklar artarak 15 dereceye kadar çıkacak. İstanbul'a kar yağışı için aralığın son haftası ya da ocağın ilk haftası daha olası görünüyor."

İstanbul'un yüksek kesimlerine kar yağma ihtimalini de göz önünde bulunduran Şen, verilen tarihin İstanbul merkezleriyle ilgili olduğunu aktardı.

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanları uyardı: Kara kış kapıda! Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı?

YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI?
Bu yıl yurt genelinde en az iki ya da üç kez etkin kar yağışı bekleniyor.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Dr. Güven Özdemir şunları söylemişti;

"Zaman zaman ekstrem hava olayları yaşayabiliriz. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da ülkemizin Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışları görülebilir. Ayrıca, Trakya ve Marmara Bölgesi'nin de az da olsa kar yağışı alma ihtimalini göz ardı edemeyiz.

Doğal olarak İstanbul'da da kar bekliyoruz ama şimdilik bu durum çok yoğun şekilde gözükmüyor" ifadelerini kullandı.

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