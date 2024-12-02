İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanları uyardı: Kara kış kapıda! Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı?

YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI?

Bu yıl yurt genelinde en az iki ya da üç kez etkin kar yağışı bekleniyor.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Dr. Güven Özdemir şunları söylemişti;

"Zaman zaman ekstrem hava olayları yaşayabiliriz. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da ülkemizin Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışları görülebilir. Ayrıca, Trakya ve Marmara Bölgesi'nin de az da olsa kar yağışı alma ihtimalini göz ardı edemeyiz.

Doğal olarak İstanbul'da da kar bekliyoruz ama şimdilik bu durum çok yoğun şekilde gözükmüyor" ifadelerini kullandı.