İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanları uyardı: Kara kış kapıda! Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı?

Kış ayının gelmesi ile birlikte İstanbulluların en merak ettiği konulardan biri de kar yağışının ne zaman başlayacağı oldu. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un yüksek kesimlerinde görülen ilk kar yağışı, kara özlem duyan megakentlilerin beklentisini artırdı. Bu kapsamda "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusu yanıt arıyor. Diğer yanda ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna ile İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için sağanak uyarısı yapıldı. Peki, yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? İşte, yanıtı...