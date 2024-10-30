İUP MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ: İŞKUR (TYP) İUP 2024 Ekim maaşları neden yatmadı, ne zaman yatacak?

İUP MAAŞLARI NE KADAR?

İUP katılımcılarına katılım sağladıkları günler için olarak Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için belirlen 566,73 TL cep harçlığı ödeniyor. Programın ilk dört haftasında çalışma günleri 5 gün ve 37,5 saat olarak belirlenirken; devam eden haftalarda 3 gün ve 22,5 saat olarak uygulanır. Buna göre; ekim ayında 5 gün aralıksız çalışan bir işçinin yaklaşık 11 bin 334 TL kazanması bekleniyor.



