İUP MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ: İŞKUR (TYP) İUP 2024 Ekim maaşları neden yatmadı, ne zaman yatacak?

İUP maaşla ödemelerine ilişkin araştırmalar gündemdeki yerini koruyor. İŞKUR bünyesinde çalışmayan işsiz vatandaşlara istihdam sağlamak ve iş hayatı için rehberlik hizmeti vermeyi amaçlayan İş Gücü Uyum Programı'nın ilk maaş ödemeleri Ekim ayında yapılacağı öngörülüyordu. Mesleki becerilerini geliştirmek için programa katılım sağlayan vatandaşlar maaşların yatırılıp yatırılmadığını banka hesapları üzerinde kontrol ediyor. Peki, İŞKUR İŞ Gücü Uyum Programı (İUP) maaşları neden yatmadı, ne zaman yatırılacak, ayın kaçında?