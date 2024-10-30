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İUP MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ: İŞKUR (TYP) İUP 2024 Ekim maaşları neden yatmadı, ne zaman yatacak?

İUP maaşla ödemelerine ilişkin araştırmalar gündemdeki yerini koruyor. İŞKUR bünyesinde çalışmayan işsiz vatandaşlara istihdam sağlamak ve iş hayatı için rehberlik hizmeti vermeyi amaçlayan İş Gücü Uyum Programı'nın ilk maaş ödemeleri Ekim ayında yapılacağı öngörülüyordu. Mesleki becerilerini geliştirmek için programa katılım sağlayan vatandaşlar maaşların yatırılıp yatırılmadığını banka hesapları üzerinde kontrol ediyor. Peki, İŞKUR İŞ Gücü Uyum Programı (İUP) maaşları neden yatmadı, ne zaman yatırılacak, ayın kaçında?

Giriş Tarihi: 30.10.2024 13:23 Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 13:23
İUP MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ: İŞKUR TYP İUP 2024 Ekim maaşları neden yatmadı, ne zaman yatacak?

İŞKUR'un Toplum Yararına Programları çerçevesinde İUP maaş ödemeleri hak sahibi vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. İŞKUR tarafından yürütülen ve işsiz bireylerin istihdamı için yapılan İş Gücü Uyum Programında ilk maaş ödemelerinin Ekim ayı içinde yapılacağı duyurulmuştu. Ekim ayı İUP maaş ödemlerinin hala hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmadığından dolayı konuyla ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, İŞKUR İUP maaşları neden yatmadı, ne zaman yatacak, ayı kaçında?

İUP MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ: İŞKUR TYP İUP 2024 Ekim maaşları neden yatmadı, ne zaman yatacak?

İUP MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
İUP 2024 Ekim ayı maaş ödemelerinin tarihleri ile ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İUP maaşlarının ilerleyen günlerde hak sahiplerinin hesaplarına aktarılması öngörülüyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberlerde yer verilecektir.

İUP MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ: İŞKUR TYP İUP 2024 Ekim maaşları neden yatmadı, ne zaman yatacak?

İUP MAAŞLARI NE KADAR?

İUP katılımcılarına katılım sağladıkları günler için olarak Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için belirlen 566,73 TL cep harçlığı ödeniyor. Programın ilk dört haftasında çalışma günleri 5 gün ve 37,5 saat olarak belirlenirken; devam eden haftalarda 3 gün ve 22,5 saat olarak uygulanır. Buna göre; ekim ayında 5 gün aralıksız çalışan bir işçinin yaklaşık 11 bin 334 TL kazanması bekleniyor.


İUP MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ: İŞKUR TYP İUP 2024 Ekim maaşları neden yatmadı, ne zaman yatacak?

İUP PROGRAMI HAKKINDA

18 yaşını doldurmuş, İŞKUR'a kayıtlı, emekli olmayan ve son bir aydır sigorta girişi olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvurabildiği İş Gücü Uyum Programları yarı zamanlı olarak en fazla 10 ay süreyle uygulanacak.

İUP MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ: İŞKUR TYP İUP 2024 Ekim maaşları neden yatmadı, ne zaman yatacak?

Aylık ortalama 8 bin lira ödeme yapılacak İUP katılımcılarının kısa vadeli sigorta primleri de karşılanacak. Bununla beraber bir katılımcı programlardan azami 140 fiili gün faydalanabilecek. Ayrıca, katılımcıların İUP harici başka yerde çalışmasının önünde bir engel bulunmuyor.

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