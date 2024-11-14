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Jake Paul kimdir, kaç yaşında? YouTuber Jake Paul boyu ve kilosu kaç? Mike Tyson ile ringe çıkıyor!

Mike Tyson-Jake Paul boks maçı için heyecan dorukta. Eski ağır siklet şampiyonu Mike Tyson ile yapacağı boks maçı ile gündem olan Jake Paul hayatı ve kariyeri ile merak ediliyor. YouTuber ve boksör Paul, kariyerinde büyük bir dönüşüm yaparak, sosyal medyada kazandığı popülaritesini profesyonel boks ringine taşıdı. 2018 yılında boks dünyasına adım attan sosyal medya fenomeni boks ringinde hızlı bir yükseliş kaydetti. Peki, Jake Paul kimdir, kaç yaşında, nereli? Jake Paul boyu ve kilosu kaç? İşte, tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 14.11.2024 16:35 Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 16:46
Jake Paul kimdir, kaç yaşında? YouTuber Jake Paul boyu ve kilosu kaç? Mike Tyson ile ringe çıkıyor!

Jake Paul kimdir sorusu için araştırmalar eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson ile yapacağı maç sebebiyle hız kazandı. 2018 yılında, ilk profesyonel maçını YouTuber Deji Olatunji'ye karşı kazanarak boks dünyasına giriş yaptı. Ardından farklı isimlerle karşılaşarak, kazanarak adını duyurdu. Mike Tyson ile yapacağı büyük maçta nasıl bir performans sergileyeceği ve bu mücadelenin sonucunun ne olacağı merak eden boks severler büyük bir heyecan içerisinde. Peki, YouTuber Jake Paul boyu ve kilosu kaç, kaç yaşında? İşte, merak edilenler...

Jake Paul kimdir, kaç yaşında? YouTuber Jake Paul boyu ve kilosu kaç? Mike Tyson ile ringe çıkıyor!

JAKE PAUL KİMDİR?

Jake Joseph Paul, 17 OCak 1997'de Cleveland Ohio'da dünyaya geldi. Amerikalı boksör, Pamela Ann Stepnick ve emlakçı Gregory Allan Paul'un oğludur. Ünlü YouTuber ayrıca kendisi gibi internet ünlü olan Logan Paul'un kardeşidir.

Jake Paul kimdir, kaç yaşında? YouTuber Jake Paul boyu ve kilosu kaç? Mike Tyson ile ringe çıkıyor!

Jake Paul, 2013 yılında Vine adlı uygulama üzerinden yayınladığı videolarlar dikkatleri üzerine çekti. Uygulama kapatılıncaya kadarki süreçte 5.3 milyon takipçiye ulaşan Paul, 2015 yılında ise ekranlardaki yerini aldı. Disney Channel'da yayınlanan komedi dizisi Bizaardvark'ın ilk sezonunda rol alan Jake Paul, dizinin ikinci sezonunda ise yer almadı.

Jake Paul kimdir, kaç yaşında? YouTuber Jake Paul boyu ve kilosu kaç? Mike Tyson ile ringe çıkıyor!

Jake Paul, 2017 yılında 'Team 10' adında bir influencer ajans kurdu. Ünlü YouTuber kısa bir süre sonra 'It's Everyday Bro' singe'ı ile Bilboard Hot 100 listesinde 91. sırada yer aldı. Eleştiri oklarının merkezinde yer alan video bir süre sonra en çok beğenilmeme alan YouTube videoları arasına girdi.

Jake Paul kimdir, kaç yaşında? YouTuber Jake Paul boyu ve kilosu kaç? Mike Tyson ile ringe çıkıyor!

Jake Paul, 2018 yılında ise boks kariyerine başladı. YouTube'da yaklaşık 7.7 milyar izlemeye ve 20.8 milyon takipçiye sahip olan Paul, bugüne kadar 11 dövüşe katıldı. Amerikalı boksör, katıldığı müsabakaların 7'si nakavt olmak üzere 10 galibiyet ile dikkatleri bir kez daha üzerine çekmeyi başardı.

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