Jake Paul kimdir, kaç yaşında? YouTuber Jake Paul boyu ve kilosu kaç? Mike Tyson ile ringe çıkıyor!

Mike Tyson-Jake Paul boks maçı için heyecan dorukta. Eski ağır siklet şampiyonu Mike Tyson ile yapacağı boks maçı ile gündem olan Jake Paul hayatı ve kariyeri ile merak ediliyor. YouTuber ve boksör Paul, kariyerinde büyük bir dönüşüm yaparak, sosyal medyada kazandığı popülaritesini profesyonel boks ringine taşıdı. 2018 yılında boks dünyasına adım attan sosyal medya fenomeni boks ringinde hızlı bir yükseliş kaydetti. Peki, Jake Paul kimdir, kaç yaşında, nereli? Jake Paul boyu ve kilosu kaç? İşte, tüm detaylar...