Juventus - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kenan Yıldız ilk 11'de!

Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında heyecan dorukta! Juventus, İngiltere'nin dev kulübü Manchester City'i ağırlıyor. Şu ana kadar oynadıkları 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 8 puan toplayan Juventus, grupta 22. sırada yer alırken; aynı puana sahip olan Manchester City ise averaj farkıyla 20. sırada bulunuyor. Her iki takım da gruptan çıkma mücadelesi verirken, bu kritik karşılaşma futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Juventus ile Manchester City arasındaki dev mücadele ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?