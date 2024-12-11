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Juventus - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kenan Yıldız ilk 11'de!

Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında heyecan dorukta! Juventus, İngiltere'nin dev kulübü Manchester City'i ağırlıyor. Şu ana kadar oynadıkları 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 8 puan toplayan Juventus, grupta 22. sırada yer alırken; aynı puana sahip olan Manchester City ise averaj farkıyla 20. sırada bulunuyor. Her iki takım da gruptan çıkma mücadelesi verirken, bu kritik karşılaşma futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Juventus ile Manchester City arasındaki dev mücadele ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 11.12.2024 19:24 Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 19:24
Juventus - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kenan Yıldız ilk 11’de!

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor! Juventus, Allianz Stadium'da Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik maçı, Fransız hakem C. Turpin yönetecek. Yardımcılık görevini ise yine Fransız hakemler N. Danos ve E. Finjean üstlenecek. Peki, Juventus ile Manchester City arasındaki dev mücadele ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, ayrıntılar...

Juventus - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kenan Yıldız ilk 11’de!

JUVENTUS- MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçları kapsamında Juventus- Manchester City maçı 12 Aralık Çarşamba 23.00'te oynanacak.

Juventus - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kenan Yıldız ilk 11’de!

JUVENTUS- MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik müsabaka tabii spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Juventus - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kenan Yıldız ilk 11’de!

KENAN YILDIZ'DAN MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

Juventus'un genç yeteneği Kenan Yıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile oynayacakları maç öncesi heyecanını dile getirdi.

19 yaşındaki futbolcu, "Bu tür büyük maçları oynamak gerçekten heyecan verici. Şampiyonlar Ligi'ndeki bu karşılaşmayı dört gözle bekliyorum. Her zamanki gibi bu maça da en iyi şekilde hazırlandık ve sahadan iyi bir sonuç almak için elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

Bu sezon Juventus formasıyla 20 maça çıkan Kenan, 4 gol ve 3 asistle takımına önemli katkılar sağladı.

Juventus - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kenan Yıldız ilk 11’de!

JUVENTUS MUHTEMEL 11

Di Gregorio, Savona, Kalulu, Gatti, Danilo, Locatelli, Thuram, Conceiçao, Koopmeiners, Kenan, Vlahovic

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