Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ | Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak, gündeminde hangi konular var?

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ | Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak, gündeminde hangi konular var?

Kabine Toplantısı saati ve gündemi araştırılmaya başladı. Her iki haftada bir toplanan Bakanlar Kurulu bugün Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Beştepe'de gerçekleştirilecek. Yeni yıla kısa bir süre kala maaşların ve zamların gündem maddelerinin başında yer aldığı toplantıya dair detaylar merakla bekleniyor. Ülkenin ekonomik, sosyal, siyasi ve iç-dış politikasının görüşüldüğü Kabine'den çıkacak kararlar için geri sayım başladı. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak, gündeminde hangi konular var? İşte detaylar