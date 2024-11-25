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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ | Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak, gündeminde hangi konular var?

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ | Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak, gündeminde hangi konular var?

Kabine Toplantısı saati ve gündemi araştırılmaya başladı. Her iki haftada bir toplanan Bakanlar Kurulu bugün Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Beştepe'de gerçekleştirilecek. Yeni yıla kısa bir süre kala maaşların ve zamların gündem maddelerinin başında yer aldığı toplantıya dair detaylar merakla bekleniyor. Ülkenin ekonomik, sosyal, siyasi ve iç-dış politikasının görüşüldüğü Kabine'den çıkacak kararlar için geri sayım başladı. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak, gündeminde hangi konular var? İşte detaylar

Giriş Tarihi: 25.11.2024 11:29 Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 11:29
KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ | Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak, gündeminde hangi konular var?

Kabine Toplantısı bugün var mı, yapılacak mı soruları gündemi takip eden vatandaşlarımız tarafından sorgulanıyor. Son toplantısını Çankaya Köşkü'nde gerçekleştiren Kabine bugün yeniden Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Beştepe'de bir araya geliyor. Peki Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak, gündeminde hangi konular var?

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ | Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak, gündeminde hangi konular var?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Kabine Toplantısı 25 Kasım Pazartesi Beştepe'de gerçekleştirilecek. Toplantının 16:00'da başlayacak. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları açıklamak üzere kamera karşısına geçecek.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ | Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak, gündeminde hangi konular var?

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM KONULARI
Kabine Toplantısı'nda Ukrayna Rusya arasındaki savaş ve İsrail'in Gazze saldırılarının dünyaya aksının görüşülmesi beklenirken ülkemizin iç politikasının da değerlendirilmesi ön görülüyor.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ | Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak, gündeminde hangi konular var?

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI, MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI
Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nda ekonomideki son gelişmeler, enflasyonla mücadele, asgari ücrete yapılacak olan artış, Memur ve emekli maaş zam oranlarına ilişkin ilk değerlendirmelerin masada ele alınması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ | Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak, gündeminde hangi konular var?
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