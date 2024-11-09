Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Gündemin önemli başlıkları neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı belirli bir gündemle toplanıyor ve toplantı sonrası alınan kararlar kamuoyuyla duyuruluyor. Son olarak 28 Ekim'de yapılan toplantının ardından gözler sıradaki kabine Toplantısı'na çevrildi. Gelecek toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan ve Macaristan ziyaretleri sırasında gerçekleştirdiği diplomatik temaslar ele alınacak ve ekonominin mevcut durumu değerlendirilecek. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak? İşte, toplantının tarihi, saati ve gündemindeki önemli konular haberin devamında...