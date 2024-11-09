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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Gündemin önemli başlıkları neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı belirli bir gündemle toplanıyor ve toplantı sonrası alınan kararlar kamuoyuyla duyuruluyor. Son olarak 28 Ekim'de yapılan toplantının ardından gözler sıradaki kabine Toplantısı'na çevrildi. Gelecek toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan ve Macaristan ziyaretleri sırasında gerçekleştirdiği diplomatik temaslar ele alınacak ve ekonominin mevcut durumu değerlendirilecek. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak? İşte, toplantının tarihi, saati ve gündemindeki önemli konular haberin devamında...

Giriş Tarihi: 09.11.2024 17:37 Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 17:37
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Gündemin önemli başlıkları neler?

Kasım ayı Kabine Toplantısının tarihi belli oldu. Kasım ayında gerçekleştirilecek toplantı 9 yıl sonra Çankaya Köşkü'nde yapılacak ilk Kabine Toplantısı olacak. Peki, toplantı ne zaman düzenlenecek, saat kaçta başlayacak ve gündeminde hangi konular yer alacak? İşte, Çankaya Köşkü'ndeki tarihi toplantının gündemi ve ele alınacak önemli başlıklar haberin devamında...

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Gündemin önemli başlıkları neler?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kabine toplantısı, 10 Kasım Atatürk Haftası kapsamında Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilecek. Bu toplantı, 9 yıl aradan sonra Çankaya Köşkü'nde yapılan ilk kabine toplantısı olacak. Toplantının başlama saati ise henüz açıklanmadı.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Gündemin önemli başlıkları neler?

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM BAŞLIKLARI NELER?

Kabine toplantısının gündeminde önemli başlıklar bulunuyor. ABD'deki seçimlerde Donald Trump'ın zaferi, toplantının ana gündem maddelerinden biri olacak. Ayrıca, terörle mücadele operasyonları ve kayyum uygulamaları üzerine de tartışmalar yapılması bekleniyor. Orta Doğu'daki gelişmeler de gündemdeki diğer kritik konular arasında yer alacak. Özellikle İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırıları ile bölgedeki artan gerilim, toplantıda ele alınacak ve bu duruma karşı alınacak önlemler tartışılacak.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Gündemin önemli başlıkları neler?

ENFLASYONLA MÜCADELE

Kabine toplantısında, ekonomik veriler değerlendirilerek enflasyonla mücadele, yatırımlar ve istihdamdaki son gelişmeler ele alınacak. Hükümetin bu konulardaki atacağı adımlar ve alınan önlemler tartışılacak. Toplantının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Gündemin önemli başlıkları neler?
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