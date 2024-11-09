Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Gündemin önemli başlıkları neler?

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM BAŞLIKLARI NELER?

Kabine toplantısının gündeminde önemli başlıklar bulunuyor. ABD'deki seçimlerde Donald Trump'ın zaferi, toplantının ana gündem maddelerinden biri olacak. Ayrıca, terörle mücadele operasyonları ve kayyum uygulamaları üzerine de tartışmalar yapılması bekleniyor. Orta Doğu'daki gelişmeler de gündemdeki diğer kritik konular arasında yer alacak. Özellikle İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırıları ile bölgedeki artan gerilim, toplantıda ele alınacak ve bu duruma karşı alınacak önlemler tartışılacak.