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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor KAÇIRILMAYACAK İNDİRİMLER! ŞOK 23-26 Kasım aktüel kataloğu satışta: ŞOK'ta dizüstü bilgisayar, oturma grupları, dekoratif led aydınlatmalar

KAÇIRILMAYACAK İNDİRİMLER! ŞOK 23-26 Kasım aktüel kataloğu satışta: ŞOK'ta dizüstü bilgisayar, oturma grupları, dekoratif led aydınlatmalar

Türkiye'nin market zinciri ŞOK 23-26 Kasım aktüel ürün kataloğu satışa çıktı! Bu hafta Cumartesi gününden itibaren satışa sunulmak üzere her ihtiyaca ve her bütçeye hitap eden birbirinden farklı yüzlerce ürün ŞOK market raflarındaki yerini aldı. ŞOK 23-26 Kasım indirim kataloğunda; temel gıda ve temizlik malzemelerinin yanı sıra dizüstü bilgisayar, oturma grupları, dekoratif led aydınlatmalar gibi ürünler dikkat çekti. İşte, bu haftanın kaçırılmayacak fırsatları ŞOK 23-26 Kasım aktüel ürün kataloğu ve fiyat listesi….

Giriş Tarihi: 23.11.2024 10:54 Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 10:54
KAÇIRILMAYACAK İNDİRİMLER! ŞOK 23-26 Kasım aktüel kataloğu satışta: ŞOK’ta dizüstü bilgisayar, oturma grupları, dekoratif led aydınlatmalar

23-26 Kasım Şok aktüel ürün kataloğu market raflarında satışa sunulmak üzere yerlerin aldı. Bu hafta dizüstü bilgisayar, oturma grupları, dekoratif led aydınlatmalar müşterilerin beğenisine sunulurken vatandaşlar katalogda yer alan diğer indirimli ürünleri öğrenmek için aktüel ürün kataloğunuarama motorlarında mercek altına aldı. İşte, uygun fiyatlarla birbirinden cazip ürünlerle haftanın fırsatları 23-26 Kasım ŞOK market aktüel kataloğunda…

KAÇIRILMAYACAK İNDİRİMLER! ŞOK 23-26 Kasım aktüel kataloğu satışta: ŞOK’ta dizüstü bilgisayar, oturma grupları, dekoratif led aydınlatmalar

ŞOK 23-26 KASIM AKTÜEL KATALOĞU

Hareket Sensörlü Şarjlı Yuvarlak Işık - 99,95 TL
Dokunmatik Ördek/Armut/Tost Gece Lambası - 249 TL
Orbus Simli Yuvarlak Işık Zinciri - 149 TL
Visco Ortopedik Yastık - 399 TL
Wellsoft TV Battaniyesi - 189 TL
Kadın Ev Botu - 249 TL
3'lü Katlanır Bebek Küveti Seti - 599 TL
Kadın/Erkek Terlik - 54,95 TL
Hotwheels Taşıyıcı Şehir Seti - 299 TL
Gokidy Mini Odam Bebek Seti - 69,95 TL
Buz Tuzağı Oyunu - 129 TL

KAÇIRILMAYACAK İNDİRİMLER! ŞOK 23-26 Kasım aktüel kataloğu satışta: ŞOK’ta dizüstü bilgisayar, oturma grupları, dekoratif led aydınlatmalar

Quadro STARK H224 23850 23.8" IPS Ci5 1235u 8gb 512gb SSD OB VGA Freedos AIO type c-us - 19.199 TL
QUADRO 16" + 14" Dokunmatik DS1630 Ci7 10850H 16gb 512gb NVME SSD FRD Type C, PCI Exp Çift Ekran - 37.199 TL
QUADRO GN15-140P-CJ 14" N4020 4gb 128gb SSD Windows 11 - 6.499 TL
Quadro Q USB Trk TRON X1000 Mekanik Gaming Klavye RGB - 1.029 TL
Quadro DP-480 USB Mouse RGB Oyuncu Mouse - 289 TL

KAÇIRILMAYACAK İNDİRİMLER! ŞOK 23-26 Kasım aktüel kataloğu satışta: ŞOK’ta dizüstü bilgisayar, oturma grupları, dekoratif led aydınlatmalar

Home Center AVM Vita Köşe Takımı - 11.499 TL
Home Center AVM Essen Baba Koltuğu - 11.499 TL
Home Center AVM Vita Berjer - 4.599 TL
Home Center AVM Junior Aktivite Seti Turkuaz/Pembe - 1.199 TL
Home Center AVM Sirius Masa + Miray 4 Adet Beyaz Sandalye - 4.799 TL
Home Center AVM White TV Ünitesi - 2.699 TL

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