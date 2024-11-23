Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor KAÇIRILMAYACAK İNDİRİMLER! ŞOK 23-26 Kasım aktüel kataloğu satışta: ŞOK'ta dizüstü bilgisayar, oturma grupları, dekoratif led aydınlatmalar

KAÇIRILMAYACAK İNDİRİMLER! ŞOK 23-26 Kasım aktüel kataloğu satışta: ŞOK'ta dizüstü bilgisayar, oturma grupları, dekoratif led aydınlatmalar

Türkiye'nin market zinciri ŞOK 23-26 Kasım aktüel ürün kataloğu satışa çıktı! Bu hafta Cumartesi gününden itibaren satışa sunulmak üzere her ihtiyaca ve her bütçeye hitap eden birbirinden farklı yüzlerce ürün ŞOK market raflarındaki yerini aldı. ŞOK 23-26 Kasım indirim kataloğunda; temel gıda ve temizlik malzemelerinin yanı sıra dizüstü bilgisayar, oturma grupları, dekoratif led aydınlatmalar gibi ürünler dikkat çekti. İşte, bu haftanın kaçırılmayacak fırsatları ŞOK 23-26 Kasım aktüel ürün kataloğu ve fiyat listesi….