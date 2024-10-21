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KALPAZAN 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | SHOW TV Kalpazan yeni bölüm fragmanı yayında!

Show TV ekranlarının yeni dizisi Kalpazan ekrana gelen ilk bölümünün ardından, yeni bölüm fragmanı ile merak konusu oldu. Oyuncu kadrosu, ilgi çekici hikayesi ile ekranlarda yayın hayatına başlayan dizinin oyuncu kadrosunda Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı ve Deniz Baysal gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yeni dizinin ilk bölümünde "Adem'in yolu üçkağıtçılık ve dolandırıcılıkla ün salmış, uzak durduğu kardeşi Kartal ile yolları tekrar kesişmişti." Peki, Kalpazan yeni bölümde neler olacak? İşte, Kalpazan 2. bölüm fragmanı!

Giriş Tarihi: 21.10.2024 22:26 Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 22:28
KALPAZAN 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | SHOW TV Kalpazan yeni bölüm fragmanı yayında!

Kalpazan'ın 1. Bölümünde yaşananlar geride kalırken, gözler 2. bölümde yaşanacaklara çevrildi. Yeni dizinin gelecek haftaki bölümünden ipuçları verecek olan fragman için heyecan dorukta. Peki, Kalpazan yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak? İşte, Kalpazan 2. bölüm fragmanı!

KALPAZAN 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | SHOW TV Kalpazan yeni bölüm fragmanı yayında!

SHOW TV KALPAZAN YENİ BÖLÜM

Show TV'de ekranlara gelen, yapımcılığını Saner Ayar'ın, yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizi ilk bölümü ile ekrana geldi.

KALPAZAN 1. BÖLÜM İÇİN TIKLAYINIZ

KALPAZAN 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | SHOW TV Kalpazan yeni bölüm fragmanı yayında!

KALPAZAN 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA!

Dizinin yeni bölüm fragmanını, aşağıda yer alan bağlantılar aracılığıyla takip edebilirsiniz;

https://www.showtv.com.tr/dizi/fragman/kalpazan-2-bolum-fragmani/121547

https://www.youtube.com/@kalpazan_dizisi

KALPAZAN 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | SHOW TV Kalpazan yeni bölüm fragmanı yayında!

KALPAZAN'IN 1. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kalpazan'ın 1. Bölümünde; Adem'in yolu üçkağıtçılık ve dolandırıcılıkla ün salmış, uzak durduğu kardeşi Kartal ile yolları tekrar kesişir.

KALPAZAN 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | SHOW TV Kalpazan yeni bölüm fragmanı yayında!

İki çocuğu ve karısıyla sıradan bir hayat süren Adem darphanede düz bir memurdur. Erdemli, kibar, namuslu, etik değerlere uygun bir hayat yaşamak isterken; paranın belirlediği zorlu yaşam koşulları, aile babası olarak yüklendiği sorumluluklar Adem'i sıkıştırmaya başlar.

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