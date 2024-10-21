KALPAZAN 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | SHOW TV Kalpazan yeni bölüm fragmanı yayında!

Show TV ekranlarının yeni dizisi Kalpazan ekrana gelen ilk bölümünün ardından, yeni bölüm fragmanı ile merak konusu oldu. Oyuncu kadrosu, ilgi çekici hikayesi ile ekranlarda yayın hayatına başlayan dizinin oyuncu kadrosunda Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı ve Deniz Baysal gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yeni dizinin ilk bölümünde "Adem'in yolu üçkağıtçılık ve dolandırıcılıkla ün salmış, uzak durduğu kardeşi Kartal ile yolları tekrar kesişmişti." Peki, Kalpazan yeni bölümde neler olacak? İşte, Kalpazan 2. bölüm fragmanı!