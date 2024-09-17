KAMU PERSONEL ALIMI 2024 BAŞVURU | 24 kamu kurumu işçi ve memur alımı için şartlar neler, nasıl başvurulur?
24 kurumdan işçi ve memur alımı alımı için Resmi Gazete kararı belli oldu. 4033 personel alımının yapılacağı güncel ilanlarda, MSÜ, SGK, Adaket Bakanlığı, İŞKUR, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı gibi birçok resmi kurum ve kuruluş yer alıyor. Peki, Kamuya personel alımı ne zaman, şartlar neler? İşte, 24 kurumdan işçi ve memur alımı hakkında detaylar!
Giriş Tarihi: 17.09.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 11:15