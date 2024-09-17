KAMU PERSONEL ALIMI 2024 BAŞVURU | 24 kamu kurumu işçi ve memur alımı için şartlar neler, nasıl başvurulur?

Resmi gazete kararı sonrası, 24 kurumdan işçi ve memur alımı için gözler başvuru tarihi ve şartlarına çevrildi. Kamuya 4033 personel alımının yapılacağı listede 4 Bakanlık, 1 üniversite, 2 kalkınma ajansı, 12 belediye var. MSÜ, İŞKUR ve SGK işçi ve memur alımı için tüm detaylar sabah.com.tr'de! Peki, 2024 Kamuya 4033 personel alımı ne zaman, şartlar neler? İşte, detayları...