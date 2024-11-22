  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2024: KPSS’li ve KPSS’siz 16 kuruma personel alımı yapılacak! Sözleşmeli, kadrolu, engelli, memur, işçi ilanları

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2024: KPSS’li ve KPSS’siz 16 kuruma personel alımı yapılacak! Sözleşmeli, kadrolu, engelli, memur, işçi ilanları

2024 Kasım ayında personel alımı yapacak kurumların ilanları gündemdeki yerini koruyor. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç dahilinde belirlenen kadrolara istihdam edilmek üzere KPSS'li ve KPSS'siz personel alım ilanları yayımlandı. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar personel alımlarının başvuru tarihlerini ve şartlarını mercek altına aldı. Alım süreçleri, kurumların ihtiyaçlarına ve belirlenen kriterlere göre değişiklik gösteriyor. Peki kamu personel alımı yapacak kurumlar hangileri, ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak, şartları neler?

Giriş Tarihi: 22.11.2024 11:40 Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 11:40
KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2024: KPSS’li ve KPSS’siz 16 kuruma personel alımı yapılacak! Sözleşmeli, kadrolu, engelli, memur, işçi ilanları

Kamuya personel alımı yapacak kurumlar listesi güncellendi! Kamu kurumlarında görev almak isteyenler arasında elektrikçi, motor imalat bakım ve onarım işçisi, kaynakçı, 2 metal şekillendirici, itfaiye eri gibi birçok farklı kadro bulunurken belirli meslek gruplarında ise KPSS şartı aranmayacak. Peki kamu personel alımı yapacak kurumlar hangileri, ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak, şartları neler? İşte, ayrıntılar...

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2024: KPSS’li ve KPSS’siz 16 kuruma personel alımı yapılacak! Sözleşmeli, kadrolu, engelli, memur, işçi ilanları

KAMUYA PERSONEL ALIMI YAPILACAK!

KPSS şartı aranmaksızın kamu kurumlarına personel alımı, KPSS'ye giremeyen veya düşük puan alan adaylar için önemli bir fırsat sunmaktadır. 2024 yılı itibarıyla birçok devlet kurumu, farklı pozisyonlar için KPSS'siz personel alım ilanları yayımlamaya devam etmektedir. Bu ilanlar genellikle belediyeler, il özel idareleri ve çeşitli kamu kuruluşlarını kapsamaktadır. 16 kamu kurumu, memur ve işçi alımı yapacağını duyurdu. Bu kapsamda, ilkokul mezunu dahil herkese yönelik KPSS'li ve KPSS'siz memur alımı ilanları yayınlandı.

İşte, KPSS şartlı ve KPSS şartsız memur personeli alımı yapacak kamu kurumları...

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2024: KPSS’li ve KPSS’siz 16 kuruma personel alımı yapılacak! Sözleşmeli, kadrolu, engelli, memur, işçi ilanları

POMEM 12 BİN POLİS MEMURU ALIMI YAPACAK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32. Dönem POMEM başvuruları ile birlikte 12 bin polis memurunu kadrolarına dahil edeceklerini açıkladı. Bu kapsamda 32. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılacak adayları belirlemek için Aday Belirleme Ön Başvuruları ise 21 Kasım - 9 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılacak.

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2024: KPSS’li ve KPSS’siz 16 kuruma personel alımı yapılacak! Sözleşmeli, kadrolu, engelli, memur, işçi ilanları

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI İŞÇİ ALIMI YAPACAK

Sahil Güvenlik Komutanlığı, bünyesine 1 elektrikçi, 1 motor imalat bakım ve onarım işçisi, 1 boru tesisatçısı alımı yapıyor. Son başvuru tarihi ise 25 Kasım 2024 olarak kamuoyuna duyuruldu.

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2024: KPSS’li ve KPSS’siz 16 kuruma personel alımı yapılacak! Sözleşmeli, kadrolu, engelli, memur, işçi ilanları

TÜRASAŞ İŞÇİ ALIMI YAPACAK

TÜRASAŞ, 8 kaynakçı, 2 metal şekillendirici, 18 NC/CNC tezgah operatörü, 18 vagon mekanikeri, 14 motor tamircisi, 30 lokomotif mekanikeri, 20 vagon mekanikeri ve 10 elektrikçi alınacak. Başvuru tarihleri: 18 - 22 Kasım 2024 olarak belirlendi.

SON DAKİKA SON DAKİKA