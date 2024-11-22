Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2024: KPSS’li ve KPSS’siz 16 kuruma personel alımı yapılacak! Sözleşmeli, kadrolu, engelli, memur, işçi ilanları

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2024: KPSS’li ve KPSS’siz 16 kuruma personel alımı yapılacak! Sözleşmeli, kadrolu, engelli, memur, işçi ilanları

2024 Kasım ayında personel alımı yapacak kurumların ilanları gündemdeki yerini koruyor. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç dahilinde belirlenen kadrolara istihdam edilmek üzere KPSS'li ve KPSS'siz personel alım ilanları yayımlandı. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar personel alımlarının başvuru tarihlerini ve şartlarını mercek altına aldı. Alım süreçleri, kurumların ihtiyaçlarına ve belirlenen kriterlere göre değişiklik gösteriyor. Peki kamu personel alımı yapacak kurumlar hangileri, ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak, şartları neler?