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Kamuya 400 personel alımı! 35 yaşını doldurmayanlar başvuracak... İlan Resmi Gazete'de yayımlandı!

Adalet Bakanlığı 400 personeli istihdam edeceğini duyurdu. Alımda yapılacak yazılı sınavın yapıldığı yılın ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olanların başvuracağı ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. 300'ü açıktan 100'ü naklen olacak şekilde ataması yapılacak 400 kişilik personel alımında sınav ve başvuru tarihleri ile şartları takip ediliyor. İşte, ilanın detayları...

Giriş Tarihi: 18.09.2024 16:49 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 16:49
Kamuya 400 personel alımı! 35 yaşını doldurmayanlar başvuracak... İlan Resmi Gazete’de yayımlandı!

Adalet Bakanlığı 400 icra müdürü ve müdür yardımcısı alıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Ekim ayı itibarıyla başlayacak başvurular ÖSYM üzerinden alınacak. Memur alımı ile gündemde olan bakanlık tüm detayları adaylar ile paylaştı. 35 yaşını doldurmamış olanlar sınava başvurmaya hazırlanıyor!

Kamuya 400 personel alımı! 35 yaşını doldurmayanlar başvuracak... İlan Resmi Gazete’de yayımlandı!

ADALET BAKANLIĞI 400 PERSONEL ALIYOR!

"Bakanlığımızca, yazılı ve sözlü sınavlar ile 300 adet İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı açıktan alınacaktır." şeklinde başlayan ilanla birlikte Adalet Bölümlerinden mezun olanlar araştırmalara hız kazandırdı.

İlana göre Adalet Bakanlığı, 300'ü açıktan 100'ü naklen olmak üzere yazılı ve sözlü sınavlarla 400 icra müdürü ve müdür yardımcısı alımı yapmaya hazırlanıyor. İşte, tarihler ve şartlar:

Kamuya 400 personel alımı! 35 yaşını doldurmayanlar başvuracak... İlan Resmi Gazete’de yayımlandı!

YAZILI SINAV 7 ARALIK'TA!

Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7 Aralık 2024 Cumartesi günü 062 Ankara-Çankaya ve 067 Ankara-Yenimahalle olmak üzere iki sınav merkezinde yapılacaktır. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 105 dakika sürecektir. Adaylar, saat 10:00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır

Kamuya 400 personel alımı! 35 yaşını doldurmayanlar başvuracak... İlan Resmi Gazete’de yayımlandı!

400 PERSONEL ALIMINDA BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuranların icra müdür ve icra müdür yardımcısı olarak atanabilmeleri için Adalet Bakanlığı İcra Personelinin Sınav, Atama, Nakil, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde belirtilen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 01/01/1989 ve daha sonra olanlar)

c) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak (lisans/ön lisans alan kodu 3209, 1102, 9339 veya 6352 olanlar), öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,

d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartı aranır

Kamuya 400 personel alımı! 35 yaşını doldurmayanlar başvuracak... İlan Resmi Gazete’de yayımlandı!

ADALET BAKANLIĞI 400 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Sınava başvurular 24-30 Ekim 2024 tarihleri arasında, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) alınacaktır. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır. Geç başvuru günü, 7 Kasım 2024 tarihidir.

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