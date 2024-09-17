  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor

KAMU PERSONEL ALIMI MÜJDESİ 2024 | 24 kurumdan işçi ve memur alımı! Kamu personel alımı ne zaman, şartlar neler?

24 kurumdan işçi ve memur alımı alımı için Resmi Gazete kararı belli oldu. 4033 personel alımının yapılacağı güncel ilanlarda, MSÜ, SGK, Adaket Bakanlığı, İŞKUR, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı gibi birçok resmi kurum ve kuruluş yer alıyor. Peki, Kamuya personel alımı ne zaman, şartlar neler? İşte, 24 kurumdan işçi ve memur alımı hakkında detaylar!

Giriş Tarihi: 17.09.2024 10:09 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 10:09
KAMU PERSONEL ALIMI MÜJDESİ 2024 | 24 kurumdan işçi ve memur alımı! Kamu personel alımı ne zaman, şartlar neler?

Resmi gazete kararı sonrası, 24 kurumdan işçi ve memur alımı için gözler başvuru tarihi ve şartlarına çevrildi. Kamuya 4033 personel alımının yapılacağı listede 4 Bakanlık, 1 üniversite, 2 kalkınma ajansı, 12 belediye var. MSÜ, İŞKUR ve SGK işçi ve memur alımı için tüm detaylar sabah.com.tr'de! Peki, 2024 Kamuya 4033 personel alımı ne zaman, şartlar neler? İşte, detayları...

KAMU PERSONEL ALIMI MÜJDESİ 2024 | 24 kurumdan işçi ve memur alımı! Kamu personel alımı ne zaman, şartlar neler?

24 KAMU KURUMU 4033 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre 24 kamu kurumu 4033 işçi ve memur alımı yapacak.

Güncel personel alımı ilanlarına göre 4 Bakanlık, 1 üniversite, 2 kalkınma ajansı, 12 belediye, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, MSÜ, İŞKUR ve SGK işçi ve memur alımı gerçekleşecek.

İşte, alımın yapılacağı o kurumlar;

KAMU PERSONEL ALIMI MÜJDESİ 2024 | 24 kurumdan işçi ve memur alımı! Kamu personel alımı ne zaman, şartlar neler?

MEB 6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 1 Kıdemli Mobil Uygulama Geliştirme Uzmanı (iOS), 1 Kıdemli Mobil Uygulama Geliştirme Uzmanı (Android), 2 Yazılım Önyüz (Front-End) Geliştirme Uzmanı, 1 Kıdemli Network Altyapı ve Konfigürasyon Uzmanı, 1 Network Uzmanı olmak üzere toplamda 6 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

23 Eylül 2024 tarihinde başlayan başvurular 27 Eylül 2024 tarihinde sona erecek.

KAMU PERSONEL ALIMI MÜJDESİ 2024 | 24 kurumdan işçi ve memur alımı! Kamu personel alımı ne zaman, şartlar neler?

İŞKUR 17 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 1 kıdemli siber güvenlik uzmanı, 1 ağ ve güvenlik uzmanı, 1 kıdemli iş zekası uzmanı, 1 kıdemli veri tabanı uzmanı, 1 front ende web yazılım uzmanı, 4 kıdemli yazılım uzmanı, 6 yazılım uzmanı, 2 mobil yazılım uzmanı olmak üzere toplamda 17 adet sözleşmeli bilişim personeli alacağını duyurdu.

9 Eylül 2024 tarihinde başlayan başvurular 23 Eylül 2024 tarihinde sona erecek.

KAMU PERSONEL ALIMI MÜJDESİ 2024 | 24 kurumdan işçi ve memur alımı! Kamu personel alımı ne zaman, şartlar neler?

MSÜ 7 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Millî Savunma Bakanlığına bağlı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2 ağ uzmanı, 2 sunucu sistemleri uzmanı, 1 siber güvenlik uzmanı, 1 siber operasyon merkezi uzmanı, 1 son kullanıcı güvenlik sistemleri uzmanı olmak üzere 7 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

3 Eylül 2024 tarihinde başlayan başvurular 3 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

SON DAKİKA SON DAKİKA