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KARA AĞAÇ DESTANI 24. BÖLÜM HD İZLE: TRT 1 Kara Ağaç Destanı yeni bölüm kesintisiz iTIKLA-İZLE ekranı

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Kara Ağaç Destanı, Cuma akşamları yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Yönetmenliğini Ufuk Hakan Eren'in üstlendiği, senaryosunu ise Mustafa Becit ve Selman Kılıçaslan'ın kaleme aldığı bu etkileyici yapım, her bölümüyle büyük ilgi topluyor. Diziyi keyifle izleyen takipçiler, 24. bölümünü kesintisiz HD olarak izlemek için araştırmalar yapıyor. 8 Ekim Cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümle ilgili tüm detaylar, TRT1 ekranında olacak. Kara Ağaç Destanı'nın son bölümünü kaçırmadan izlemek için 24. bölüm izle linki burada!

Giriş Tarihi: 08.11.2024 18:25 Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 18:25
KARA AĞAÇ DESTANI 24. BÖLÜM HD İZLE: TRT 1 Kara Ağaç Destanı yeni bölüm kesintisiz iTIKLA-İZLE ekranı

TRT1'in büyük beğeniyle izlenen dizisi Kara Ağaç Destanı, yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyicilerini ekran başına kilitlemeyi başardı. Olgun Şimşek, Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl, Özlem Conker ve Merih Öztürk gibi başarılı oyuncuların başrollerini paylaştığı dizi, yeni sezona güçlü bir başlangıç yaptı. Geçtiğimiz hafta ekrana gelen yeni bölümle birlikte heyecan doruğa çıktı ve izleyiciler, bu hafta yaşanacak gelişmeleri merakla bekliyor. Kara Ağaç Destanı'nın 8 Ekim'deki yeni bölümüyle ilgili detaylar ve kesintisiz izleme linki haberin devamında…

KARA AĞAÇ DESTANI 24. BÖLÜM HD İZLE: TRT 1 Kara Ağaç Destanı yeni bölüm kesintisiz iTIKLA-İZLE ekranı

KARA AĞAÇ DESTANI 24. BÖLÜM İZLE

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/kara-agac-destani

KARA AĞAÇ DESTANI 24. BÖLÜM HD İZLE: TRT 1 Kara Ağaç Destanı yeni bölüm kesintisiz iTIKLA-İZLE ekranı

KARA AĞAÇ DESTANI DİZİSİNİN KONUSU NE?
TRT1 ekranlarının sevilen dizisi, 1950'lerden başlayarak 1970'li yıllarda devam eden, Anadolu'da iyiliğin yanında kötülüğün varlığını ve varlığın dünyası ile yokluğun gerçeğini anlatıyor.

1950'li yıllarda Kara Ağaç Ovası'nda irili ufaklı ne kadar toprak sahibi ağa varsa hepsinden toprağını zorla alarak toprağını büyüten Harranlı Celal Ağa ile herkes tarafından sevilen ve adaletiyle ünlü Celal Ağa'nın oğlu Ömer ve köye intikam yemini ederek gelen yabancı Sultan, Kara Ağaç'ın kaderini yeniden yazacak.

KARA AĞAÇ DESTANI 24. BÖLÜM HD İZLE: TRT 1 Kara Ağaç Destanı yeni bölüm kesintisiz iTIKLA-İZLE ekranı

KARA AĞAÇ DESTANI OYUNCU KADROSU
Ömer. Emre Kıvılcım.
Sultan. Meltem Akçöl.
Celal Ağa. Olgun Şimşek.
Asiye. Özlem Conker.
Merdo. Arman Uslu.
Gülnaz. Merih Öztürk.

KARA AĞAÇ DESTANI 24. BÖLÜM HD İZLE: TRT 1 Kara Ağaç Destanı yeni bölüm kesintisiz iTIKLA-İZLE ekranı
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