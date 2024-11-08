KARA AĞAÇ DESTANI 24. BÖLÜM HD İZLE: TRT 1 Kara Ağaç Destanı yeni bölüm kesintisiz iTIKLA-İZLE ekranı

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Kara Ağaç Destanı, Cuma akşamları yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Yönetmenliğini Ufuk Hakan Eren'in üstlendiği, senaryosunu ise Mustafa Becit ve Selman Kılıçaslan'ın kaleme aldığı bu etkileyici yapım, her bölümüyle büyük ilgi topluyor. Diziyi keyifle izleyen takipçiler, 24. bölümünü kesintisiz HD olarak izlemek için araştırmalar yapıyor. 8 Ekim Cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümle ilgili tüm detaylar, TRT1 ekranında olacak. Kara Ağaç Destanı'nın son bölümünü kaçırmadan izlemek için 24. bölüm izle linki burada!