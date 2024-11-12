Merkez Bankası PPK Toplantısı Kasım 2024: Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet faiz Bankası Kasım ayı faiz kararı toplantısı gündemdeki yerini koruyor. Para Politikası Kurulu, Fatih Karahan başkanlığında yılın on birinci faiz kararı için bir araya gelecek. Türkiye ekonomisini yakından takip eden ve dolar, altın, borsa yatırımı yapan yatırımcılar, TCMB'nin kasım ayında vereceği politika faizi kararını yakından mercek altına aldı. Peki Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, eklentiler ne yönde? İşte, 2024 Kasım ayı Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ile ilgili ayrıntılar haberin devamında…