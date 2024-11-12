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Merkez Bankası PPK Toplantısı Kasım 2024: Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Piyasalar ve vatandaşlar tarafından merakla beklenen Merkez Bankası'nın Kasım ayı faiz kararı için geri sayım heyecanı başladı. Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen son politika faiz kararı piyasa beklentileri ile doğru orantılı %50 seviyesinde sabit tutuldu. Böylelikle 7 ay boyunca belirlenen faiz kararında değişikliğe gidilmedi. Vatandaşlar ve piyasa yatırımcıları Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararını mercek altına aldı. Peki, 2024 Kasım ayı Merkez Banaksı (TCMB) faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Giriş Tarihi: 12.11.2024 10:54 Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 10:54
Merkez Bankası PPK Toplantısı Kasım 2024: Merkez Bankası TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet faiz Bankası Kasım ayı faiz kararı toplantısı gündemdeki yerini koruyor. Para Politikası Kurulu, Fatih Karahan başkanlığında yılın on birinci faiz kararı için bir araya gelecek. Türkiye ekonomisini yakından takip eden ve dolar, altın, borsa yatırımı yapan yatırımcılar, TCMB'nin kasım ayında vereceği politika faizi kararını yakından mercek altına aldı. Peki Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, eklentiler ne yönde? İşte, 2024 Kasım ayı Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ile ilgili ayrıntılar haberin devamında…

Merkez Bankası PPK Toplantısı Kasım 2024: Merkez Bankası TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası (TCMB), son olarak politika faizini piyasa beklentilerinine paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu. Böylece faiz üst üste yedinci ayda da değişiklik göstermedi.

Merkez Bankası PPK Toplantısı Kasım 2024: Merkez Bankası TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

KASIM AYI MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), 21 Kasım'da Karahan başkanlığında toplanacak. PPK'nin açıklayacağı faiz kararı ve vereceği mesajlar piyasalar tarafından meerakla bekleniyor.

Merkez Bankası PPK Toplantısı Kasım 2024: Merkez Bankası TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

TCMB, yılın ikinci Finansal İstikrar Raporu'nu 29 Kasım'da açıklayacak. Raporda, finansal istikrara ilişkin gelişmeler, alınan tedbirlerin finans sektörüne etkileri değerlendirilecek. Karahan'ın, raporun ön sözünde yapacağı değerlendirme de ekonomi çevreleri tarafından yakından takip edilip değerlendirilecek.

Merkez Bankası PPK Toplantısı Kasım 2024: Merkez Bankası TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

TCMB Beklenti Anketi'ne göre anket katılımcıları, 19 Kasım'daki PPK toplantısında politika faizinin %10,25 seviyesinden ortalamada %14,49 seviyesine çıkarılmasını bekliyor.

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