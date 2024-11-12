Merkez Bankası PPK Toplantısı Kasım 2024: Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Piyasalar ve vatandaşlar tarafından merakla beklenen Merkez Bankası'nın Kasım ayı faiz kararı için geri sayım heyecanı başladı. Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen son politika faiz kararı piyasa beklentileri ile doğru orantılı %50 seviyesinde sabit tutuldu. Böylelikle 7 ay boyunca belirlenen faiz kararında değişikliğe gidilmedi. Vatandaşlar ve piyasa yatırımcıları Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararını mercek altına aldı. Peki, 2024 Kasım ayı Merkez Banaksı (TCMB) faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?