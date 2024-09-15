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KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? 2024 Süper Lig FB-KSP maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabakanın ayrıntıları binlerce futbolsever ve taraftar tarafından sorgulanıyor. Kasımpaşa ligde şu anda birinci sırada olan Fenerbahçe ile oynayacağı müsabakadan 3 puan ile ayrılmayı hedefliyor. Peki, Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, karşılaşma nereden izlenebilir?

Giriş Tarihi: 15.09.2024 06:09 Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 06:09
KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? 2024 Süper Lig FB-KSP maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig maç heyecanı Kasımpaşa Fenerbahçe müsabakası ile kaldığı yerden devam ediyor. Halil Umut Meler'in hakem düdüğüyle başlayacak karşılaşmanın detayları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. 10 puan ve maç fazlasıyla ligde birinci sırada olan Fenerbahçe Kasımpaşa'yı yenerek derbi öncesi motivasyon elde etmek istiyor. İşte, 2024 Kasımpaşa Fenerbahçe maçının ayrıntıları haberin devamında...

KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? 2024 Süper Lig FB-KSP maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda?

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında gerçekleşecek Kasımpaşa Fenerbahçe karşılaşması 15 Eylül Pazar 17:00'da Kasımpaşa'nın ev sahipliğinde oynanacak.

KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? 2024 Süper Lig FB-KSP maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda?

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI NEREDEN İZLENEBİLİR?

Kaımpaşa Fenerbahçe mücadelesi beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? 2024 Süper Lig FB-KSP maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE'NİN YILDIZ EKSİĞİ

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yıldız oyuncusu Bright Osayi-Samuel bileğinde meydana gelen sakatlık henüz iyileşmedi. Nijeryalı futbolcunun Kasımpaşa deplasmanında forma giyemeyeceği düşünülüyor.

KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? 2024 Süper Lig FB-KSP maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda?
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