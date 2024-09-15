KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? 2024 Süper Lig FB-KSP maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig maç heyecanı Kasımpaşa Fenerbahçe müsabakası ile kaldığı yerden devam ediyor. Halil Umut Meler'in hakem düdüğüyle başlayacak karşılaşmanın detayları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. 10 puan ve maç fazlasıyla ligde birinci sırada olan Fenerbahçe Kasımpaşa'yı yenerek derbi öncesi motivasyon elde etmek istiyor. İşte, 2024 Kasımpaşa Fenerbahçe maçının ayrıntıları haberin devamında...