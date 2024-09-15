KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? 2024 Süper Lig FB-KSP maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabakanın ayrıntıları binlerce futbolsever ve taraftar tarafından sorgulanıyor. Kasımpaşa ligde şu anda birinci sırada olan Fenerbahçe ile oynayacağı müsabakadan 3 puan ile ayrılmayı hedefliyor. Peki, Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, karşılaşma nereden izlenebilir?
Giriş Tarihi: 15.09.2024 06:09
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 06:09