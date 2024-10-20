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Kırım Savaşı'nda Rusya'ya karşı Osmanlı Devleti'nin yanında savaşan ve sonradan İtalya'yı birleştirecek olan krallık hangisidir?

Kim Milyoner Olmak İster? 20 Ekim 2024 tarihli yeni bölüm gündemde. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yarışmanın bugünkü bölümünde yarışmacıya Kırım Savaşı'nda Rusya'ya karşı Osmanlı Devleti'nin yanında savaşan ve sonradan İtalya'yı birleştirecek olan krallık hangisidir? sorusu yöneltildi. İşte, sorunun cevabı...

Giriş Tarihi: 20.10.2024 23:13 Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 23:15
Kırım Savaşı’nda Rusya’ya karşı Osmanlı Devleti’nin yanında savaşan ve sonradan İtalya’yı birleştirecek olan krallık hangisidir?

Kırım Savaşı'nda Rusya'ya karşı Osmanlı Devleti'nin yanında savaşan ve sonradan İtalya'yı birleştirecek olan krallık hangisidir? sorusu ATV ekranlarına yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümde soruldu. İşte, cevap...

Kırım Savaşı’nda Rusya’ya karşı Osmanlı Devleti’nin yanında savaşan ve sonradan İtalya’yı birleştirecek olan krallık hangisidir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE SORULDU!

ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yeni bölümde Kırım Savaşı'nda Rusya'ya karşı Osmanlı Devleti'nin yanında savaşan ve sonradan İtalya'yı birleştirecek olan krallık hangisidir? sorusu soruldu.

İşte, şıklar:

Kırım Savaşı’nda Rusya’ya karşı Osmanlı Devleti’nin yanında savaşan ve sonradan İtalya’yı birleştirecek olan krallık hangisidir?

A- NAPOLİ KRALLIĞI

B- SİCİLYA KRALLIĞI

C- SARDİNYA KRALLIĞI

D- ROMA KRALLIĞI

Kırım Savaşı’nda Rusya’ya karşı Osmanlı Devleti’nin yanında savaşan ve sonradan İtalya’yı birleştirecek olan krallık hangisidir?

DOĞRU CEVAP: C- SARDİNYA KRALLIĞI

Kırım Savaşı’nda Rusya’ya karşı Osmanlı Devleti’nin yanında savaşan ve sonradan İtalya’yı birleştirecek olan krallık hangisidir?
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