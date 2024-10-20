Kırım Savaşı'nda Rusya'ya karşı Osmanlı Devleti'nin yanında savaşan ve sonradan İtalya'yı birleştirecek olan krallık hangisidir? sorusu ATV ekranlarına yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümde soruldu. İşte, cevap...