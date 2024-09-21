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KÖR NOKTA 2. BÖLÜM FRAGMANI | ATV ile Kör Nokta dizisi yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

ATV'de ilk bölümüyle heyecan uyandıran dizi Kör Nokta için yeni bölüm fragmanı gündemde. Başrollerinde Rabia Soytürk, İsmail Ege Şaşmaz, Çağla Boz'un yer aldığı dizi birinci bölümüyle izleyicileri ekrana kilitledi. Aslım'ın yaşadığı trafik kazasından sonra hayatı tamamen alt üst olur. Genç avukat geçmişin bedelini ödetmek için adalet arayışındadır. İlk bölümüyle aşk, hırs ve öfkeyi en derinden hissettiren dizide haftaya neler olacağı merak ediliyor. Peki, Kör Nokta 2.bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte yeni bölüm tanıtımı…

Giriş Tarihi: 21.09.2024 23:19 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 23:19
KÖR NOKTA 2. BÖLÜM FRAGMANI | ATV ile Kör Nokta dizisi yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

ATV ekranlarının yeni dizisi Kör Nokta bugün izleyici karşısına çıktı. İlk bölümüyle ekrana kilitleyen dizide haftaya neler olacağı araştırılmaya başladı. Dizi hikayesi ve kadrosuyla ilgi uyandırıyor. İşte Kör Nokta yeni bölüm fragmanı

KÖR NOKTA 2. BÖLÜM FRAGMANI | ATV ile Kör Nokta dizisi yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

KÖR NOKTA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kör Nokta dizisi 2. Bölüm fragmanı yayında!

https://www.atv.com.tr/kor-nokta/2-bolum-1-fragman/izle

KÖR NOKTA 2. BÖLÜM FRAGMANI | ATV ile Kör Nokta dizisi yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

KÖR NOKTA SON BÖLÜM İZLE

Kör Nokta dizisi ilk bölümüyle 21 Eylül Cumartesi günü yayınlandı. Dizinin bölümlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.atv.com.tr/kor-nokta/bolumler

KÖR NOKTA 2. BÖLÜM FRAGMANI | ATV ile Kör Nokta dizisi yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

KÖR NOKTA İLK BÖLÜM ÖZETİ

"Adalet ister kanunla gelecek ister kısasla!"

Aslım Gencer, geleceği parlak bir avukattır ve ailesinin yıllardır yanlarında çalışmakta olduğu ailenin oğlu Cihan Alptekin ile uzun zamandır birliktedir. İki genç ailelerine bunu açıklamak ve evleneceklerini söylemek için doğru zamanı kollamaktadır

KÖR NOKTA 2. BÖLÜM FRAGMANI | ATV ile Kör Nokta dizisi yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

Fakat Cihan'ın kız kardeşi İpek'in doğum günü gecesinde yaşanan büyük bir trafik kazası, Cihan'ın da Aslım'ın da hayatını sonsuza kadar değiştirir

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