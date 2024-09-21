KÖR NOKTA 2. BÖLÜM FRAGMANI | ATV ile Kör Nokta dizisi yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

ATV'de ilk bölümüyle heyecan uyandıran dizi Kör Nokta için yeni bölüm fragmanı gündemde. Başrollerinde Rabia Soytürk, İsmail Ege Şaşmaz, Çağla Boz'un yer aldığı dizi birinci bölümüyle izleyicileri ekrana kilitledi. Aslım'ın yaşadığı trafik kazasından sonra hayatı tamamen alt üst olur. Genç avukat geçmişin bedelini ödetmek için adalet arayışındadır. İlk bölümüyle aşk, hırs ve öfkeyi en derinden hissettiren dizide haftaya neler olacağı merak ediliyor. Peki, Kör Nokta 2.bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte yeni bölüm tanıtımı…