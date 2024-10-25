  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor

KPSS en düşük taban puanları ile nereye atanırım? 2024 KPSS Ortaöğretim, Lisans ve Ön Lisans) 50-55-60-65-70 puanla atama alanları

2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından adaylar, düşük KPSS puanı ile alım yapan kurum ve kuruluşları mercek altına alırken, atama ve taban puanları listesini de yakın takibe aldı. Bu noktada KPSS puanı 50-55-60-65-70 olan adaylar için memur personel alımı ilanları geçtiğimiz yıllar da göz önüne alınarak listeleniyor. Peki, KPSS puanı 50-55-60-65-70 olanlar nereye atanabilir? İşte, KPSS Ortaöğretim, Lisans ve Ön Lisans atama ve taban puanları...

Giriş Tarihi: 25.10.2024 02:16 Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 02:18
KPSS en düşük taban puanları ile nereye atanırım? 2024 KPSS Ortaöğretim, Lisans ve Ön Lisans 50-55-60-65-70 puanla atama alanları

Ortaöğretim, Lisans ve Ön Lisans adayları tarafından düşük KPSS puanıyla ( 50-55-60-65-70) atanan bölümler ve taban puanları, ÖSYM tarafından sonuçların açıklanmasının ardından yakından takip ediliyor. KPSS puanı ile belediyeler, bakanlıklar, üniversiteler ve çeşitli kurum ve kuruluşlar alımlar gerçekleştiriyor. Peki, düşük KPSS puanı ile alım yapan kurumlar hangisi, KPSS 50-55-60-65-70 puanla nereye atanılır? İşte, detaylar...

KPSS en düşük taban puanları ile nereye atanırım? 2024 KPSS Ortaöğretim, Lisans ve Ön Lisans 50-55-60-65-70 puanla atama alanları

HANGİ KURUM KAÇ KPSS PUANI İLE MEMUR PERSONEL ALIMI YAPIYOR?

KPSS Puanı ile alımlar Memur ve Kamu Personeli statüsünde yapılmaktadır. Bu yönde Belediyeler genelde 60 KPSS Puanı ile, Üniversiteler 50 KPSS Puanı ile ve Bakanlıklar 60 - 70 KPSS Puanı ile alım yapmaktadır.

KPSS en düşük taban puanları ile nereye atanırım? 2024 KPSS Ortaöğretim, Lisans ve Ön Lisans 50-55-60-65-70 puanla atama alanları

ÜNİVERSİTELERE KAMU PERSONELİ ALIMI:

Üniversiteler genelde 50 KPSS puanı ile Sözleşmeli Personel ataması yapıyor. Alımlar " Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Temizlik Görevlisi, Teknisyen, Destek Personeli, Hemşire " gibi kadrolarda memur ataması yapılmaktadır.

Üniversiteler genelde ilanlarında herhangi bi Taban KPSS Puanı belirtmiyor ve en düşük 50 KPSS Puanı İle başvuru yapılabilmektedir.

KPSS en düşük taban puanları ile nereye atanırım? 2024 KPSS Ortaöğretim, Lisans ve Ön Lisans 50-55-60-65-70 puanla atama alanları

BELEDİYELERE MEMUR ALIMI:

Belediyeler 50 KPSS puanı ile memur alımı gerçekleştiriyor. genellikle Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri kadrolarında en düşük 50 - 60 Arası KPSS ile Memur alımı yapılmaktadır.

KPSS en düşük taban puanları ile nereye atanırım? 2024 KPSS Ortaöğretim, Lisans ve Ön Lisans 50-55-60-65-70 puanla atama alanları

BAKANLIKLAR VE KURUMLARA MEMUR ALIMI:

Bakanlıklar genelde memur alımlarını yüksek KPSS puanı ile gerçekleştiriyor. Ancak 50 KPSS puanı ile de ilan yayımlanıyor.

SON DAKİKA SON DAKİKA