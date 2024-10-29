KPSS GARDİYAN ATAMA PUANLARI PDF LİSTESİ 2024-25! KPSS ortaöğretim gardiyan infaz koruma memur olmak için kaç puan gerekir?

KPSS gardiyan atama puanları araştırılıyor. İnfaz koruma memuru olmak için özel olarak herhangi bir bölümden mezun olmaya gerek yoktur. Lise veya dengi bir okuldan mezun olan adaylar KPSS puanı ile infaz koruma memuru alımlarına başvuruda bulunabilir. Bu kapsamda Kamu Personeli Seçme Sınavı ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasının ardından puanlarına uygun tercihte bulunmak isteyen adaylar gardiyanlık taban puanları için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, KPSS ortaöğretim gardiyan infaz koruma memur olmak için kaç puan gerekir?