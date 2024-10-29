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KPSS GARDİYAN ATAMA PUANLARI PDF LİSTESİ 2024-25! KPSS ortaöğretim gardiyan infaz koruma memur olmak için kaç puan gerekir?

KPSS gardiyan atama puanları araştırılıyor. İnfaz koruma memuru olmak için özel olarak herhangi bir bölümden mezun olmaya gerek yoktur. Lise veya dengi bir okuldan mezun olan adaylar KPSS puanı ile infaz koruma memuru alımlarına başvuruda bulunabilir. Bu kapsamda Kamu Personeli Seçme Sınavı ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasının ardından puanlarına uygun tercihte bulunmak isteyen adaylar gardiyanlık taban puanları için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, KPSS ortaöğretim gardiyan infaz koruma memur olmak için kaç puan gerekir?

Giriş Tarihi: 29.10.2024 10:13 Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 10:13
KPSS GARDİYAN ATAMA PUANLARI PDF LİSTESİ 2024-25! KPSS ortaöğretim gardiyan infaz koruma memur olmak için kaç puan gerekir?

Cezaevinde düzenin sağlanmasından sorumlu olan infaz koruma memurları cezaevi organizasyonunun işlevselliğini sağlarlar. KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasının ardından infaz koruma memuru olmak isteyen adaylar gardiyan atama taban puanları 2024-2025 listesi için araştırmalarına yoğunluk kazandırdı. Peki, KPSS ortaöğretim gardiyan olmak için kaç puan gerekli, infaz koruma memuru taban puanları açıklandı mı, ne zaman belli olur?

KPSS GARDİYAN ATAMA PUANLARI PDF LİSTESİ 2024-25! KPSS ortaöğretim gardiyan infaz koruma memur olmak için kaç puan gerekir?

İNFAZ VE KORUMA MEMURU OLMAK İÇİN GEREKENLER
İnfaz ve koruma memuru olmak istiyorsanız, özel olarak herhangi bir bölümden mezun olmanıza gerek yoktur. Lise veya dengi bir okuldan mezun olmanız yeterlidir. KPSS'den en az 70 puan alan herkes, bu kadroya başvuru yapabilmektedir. Bunun haricinde kurumlar arası geçişle de infaz ve koruma memuru olabilirsiniz.

KPSS GARDİYAN ATAMA PUANLARI PDF LİSTESİ 2024-25! KPSS ortaöğretim gardiyan infaz koruma memur olmak için kaç puan gerekir?

GARDİYAN (İNFAZ KORUMA MEMURU) KPSS PUANI KAÇ?
Ceza infaz memurluğu için lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden (KPSS) en az 70 puan almak gerekiyor.

KPSS GARDİYAN ATAMA PUANLARI PDF LİSTESİ 2024-25! KPSS ortaöğretim gardiyan infaz koruma memur olmak için kaç puan gerekir?

İNFAZ VE KORUMA MEMURU NE İŞ YAPAR? GÖREV VE SORUMLULUKLARI NELERDİR?
Cezaevi organizasyonunun işlevselliğini sağlayan infaz ve koruma memuru, cezaevinde düzenin sağlanmasından sorumludur. Bunun yanında infaz ve koruma memuru, tutukluların insani şartlar altında düzenli bir hayat sürmelerini sağlayarak ıslah olma süreçlerine katkıda bulunur.

Tutuklular ile ilgili kayıt tutmak,
Tutuklulara arama yaparak bulundurdukları eşyaları emniyet altında tutmak,
Tutukluların koğuşlarına ulaşmasını sağlamak ve kapılarını kilitlemek,
Koğuşları belirli aralıklarla kontrol etmek,
Tutukluların cezaevinden kaçma girişimlerini engellemek,
Tutukluların yemek, temizlik gibi ihtiyaçlarını temin etmek,
Tutukluların sayımını yapmak,
Tutuklular arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmek,
İdari memur bulunmadığında sevk ve idareden sorumlu olmak,
Belirli aralıklarla arama yaparak içeri girmesi yasak olan maddelerin önüne geçmek.

KPSS GARDİYAN ATAMA PUANLARI PDF LİSTESİ 2024-25! KPSS ortaöğretim gardiyan infaz koruma memur olmak için kaç puan gerekir?

KPSSP94 PUANI NEDİR?
P-94 Puanı, lise mezunu adayların ve önlisans/lisans bölümü okuyup da henüz mezun olmayan adayların girebileceği ortaöğretim KPSS sonucu oluşan puan türüdür.
KPSS P94 puan türüyle adaylar iki yıl boyunca tercih yapabilir.
KPSS ortaöğretim (lise) sınavı çift yıllarda yapıldığından önümüzdeki yıl sınav düzenlenmeyecek. KPSS ortaöğretim sınavı 2026 yılında organize edilecek.

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