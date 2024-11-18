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KPSS GARDİYAN ATAMA TABAN PUANLARI! KPSS ortaöğretim gardiyan infaz koruma memuru olmak için kaç puan gerekir, şartları neler?

2024 KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar puanlarına göre hangi bölümlere başvurabileceklerini araştırıyor. İnfaz koruma memuru (gardiyan) olmak isteyenler, KPSS gardiyan atama puanları hakkında bilgi edinmek için yoğun bir şekilde arama yapıyor. Bu yıl gardiyanlık pozisyonlarına başvurmak için gerekli olan puanlar, adayların tercihlerinde belirleyici olacak. Peki, KPSS ortaöğretim gardiyan infaz koruma memur olmak için kaç puan gerekir? İşte, lise KPSS gardiyan taban puanları listesi ve tüm detaylar

Giriş Tarihi: 18.11.2024 22:14 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 22:14
KPSS GARDİYAN ATAMA TABAN PUANLARI! KPSS ortaöğretim gardiyan infaz koruma memuru olmak için kaç puan gerekir, şartları neler?

İnfaz koruma memuru (gardiyan) olmayı hedefleyen adaylar, KPSS gardiyan atama taban puanları hakkında bilgi edinmek için araştırmalarına hız verdi. 2024 yılı için uygun kadrolara yerleşmek isteyen adaylar, tercih listelerini hazırlayarak Adalet Bakanlığı'na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde gardiyan olarak görev almayı amaçlıyor. Başvurular kabul edilen adaylar, cezaevlerinde infaz koruma memuru olarak çalışabilecekler. Peki, gardiyan alımları ne zaman, kaç KPSS puanı gerekiyor? İşte, KPSS infaz koruma memuru atama puanları...

KPSS GARDİYAN ATAMA TABAN PUANLARI! KPSS ortaöğretim gardiyan infaz koruma memuru olmak için kaç puan gerekir, şartları neler?

GARDİYAN OLMAK ŞARTLARI NELER?
2023 yılında Adalet Bakanlığı tarafından infaz koruma memuru alımı başvuru şartları şöyleydi;a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ç) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

d) Ceza infaz kurumlarında infaz ve koruma memuru unvanında istihdam edilecek olan personel için; 14.09.2021 tarihli Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği kapsamında Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

KPSS GARDİYAN ATAMA TABAN PUANLARI! KPSS ortaöğretim gardiyan infaz koruma memuru olmak için kaç puan gerekir, şartları neler?

GARDİYAN (İNFAZ KORUMA MEMURU) ALIMLARI 2024 NE ZAMAN?
İnfaz koruma memuru alımı 2024 başvuruları ile ilgili henüz kadrolar açılmadı. Konuyla ilgili Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldiği zaman gardiyan alımı başvuruları erişime açılacak.

Gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

KPSS GARDİYAN ATAMA TABAN PUANLARI! KPSS ortaöğretim gardiyan infaz koruma memuru olmak için kaç puan gerekir, şartları neler?

GARDİYAN ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular için adayların lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden gerekli puanı almış olmaları gerekiyor.

Başvurular https://www.turkiye.gov.tr adresi e-Devlet üzerinden aktif hale gelecek olan Adalet Bakanlığı/İş başvuru ekranını kullanarak gerçekleşecek.

İnfaz koruma memuru başvuruları başladığı zaman haberimizde yer vereceğiz.

KPSS GARDİYAN ATAMA TABAN PUANLARI! KPSS ortaöğretim gardiyan infaz koruma memuru olmak için kaç puan gerekir, şartları neler?

GARDİYAN (İNFAZ KORUMA MEMURU) KPSS PUANI KAÇ?
Ceza infaz memurluğu için lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden (KPSS) en az 70 puan almak gerekiyor.

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