KPSS GARDİYAN ATAMA TABAN PUANLARI! KPSS ortaöğretim gardiyan infaz koruma memuru olmak için kaç puan gerekir, şartları neler?

2024 KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar puanlarına göre hangi bölümlere başvurabileceklerini araştırıyor. İnfaz koruma memuru (gardiyan) olmak isteyenler, KPSS gardiyan atama puanları hakkında bilgi edinmek için yoğun bir şekilde arama yapıyor. Bu yıl gardiyanlık pozisyonlarına başvurmak için gerekli olan puanlar, adayların tercihlerinde belirleyici olacak. Peki, KPSS ortaöğretim gardiyan infaz koruma memur olmak için kaç puan gerekir? İşte, lise KPSS gardiyan taban puanları listesi ve tüm detaylar