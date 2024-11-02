KPSS GARDİYAN ATAMA TABAN PUANLARI: KPSS ortaöğretim infaz koruma memuru taban puanları belli oldu mu, kaç puan gerekir?

İNFAZ VE KORUMA MEMURU NE İŞ YAPAR? GÖREV VE SORUMLULUKLARI NELERDİR?

Cezaevi organizasyonunun işlevselliğini sağlayan infaz ve koruma memuru, cezaevinde düzenin sağlanmasından sorumludur. Bunun yanında infaz ve koruma memuru, tutukluların insani şartlar altında düzenli bir hayat sürmelerini sağlayarak ıslah olma süreçlerine katkıda bulunur.

Tutuklular ile ilgili kayıt tutmak,

Tutuklulara arama yaparak bulundurdukları eşyaları emniyet altında tutmak,

Tutukluların koğuşlarına ulaşmasını sağlamak ve kapılarını kilitlemek,

Koğuşları belirli aralıklarla kontrol etmek,

Tutukluların cezaevinden kaçma girişimlerini engellemek,

Tutukluların yemek, temizlik gibi ihtiyaçlarını temin etmek,

Tutukluların sayımını yapmak,

Tutuklular arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmek,

İdari memur bulunmadığında sevk ve idareden sorumlu olmak,

Belirli aralıklarla arama yaparak içeri girmesi yasak olan maddelerin önüne geçmek.