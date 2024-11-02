KPSS GARDİYAN ATAMA TABAN PUANLARI: KPSS ortaöğretim infaz koruma memuru taban puanları belli oldu mu, kaç puan gerekir?

KPSS gardiyan atama puanları, infaz koruma memuru olmayı hedefleyen adaylar için önemli bir araştırma konusu haline geldi. İnfaz koruma memurluğu için özel bir bölümden mezun olma şartı yoktur; lise veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olan herkes, KPSS puanı ile bu pozisyona başvuruda bulunabilir. Kamu Personeli Seçme Sınavı ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, adaylar gardiyanlık için gerekli olan taban puanları öğrenmek amacıyla detaylı bir araştırmaya girişti. Peki, KPSS ortaöğretim gardiyan infaz koruma memuru taban puanları belli oldu mu, kaç puan gerekir? İşte, detaylar...