KPSS MERKEZİ ATAMA PUANLARI 2024: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim 50,55,60,65,70,75,80 hangi kuruma atanılır?

KPSS merkezi atama taban ve tavan puanları ve memur alımı puan türleri tercih sürecini bekleyen memur adayları tarafından mercek altına alındı. Tercih işlemlerini ÖSYM tarafından belirlenen tarih diliminde gerçekleştirecek adaylar 2024/2 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim 50,55,60,65,70,75,80 puan ile hangi kamu ve kurumlara artama yapılacağını arama motorları üzerinde sorguluyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS P1,P2,P3,P93,P94 puan türüne göre alım yapan kurumlar listelendi. Peki KPSS merkezi atama puanları kaç, memur alımı puan türleri neler? İşte, 2024/2 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim taban ve tavan puanları haberin devamında...