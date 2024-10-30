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KPSS MERKEZİ ATAMA PUANLARI 2024: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim 50,55,60,65,70,75,80 hangi kuruma atanılır?

KPSS merkezi atama taban ve tavan puanları ve memur alımı puan türleri tercih sürecini bekleyen memur adayları tarafından mercek altına alındı. Tercih işlemlerini ÖSYM tarafından belirlenen tarih diliminde gerçekleştirecek adaylar 2024/2 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim 50,55,60,65,70,75,80 puan ile hangi kamu ve kurumlara artama yapılacağını arama motorları üzerinde sorguluyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS P1,P2,P3,P93,P94 puan türüne göre alım yapan kurumlar listelendi. Peki KPSS merkezi atama puanları kaç, memur alımı puan türleri neler? İşte, 2024/2 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim taban ve tavan puanları haberin devamında...

Giriş Tarihi: 30.10.2024 11:04 Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 11:04
KPSS MERKEZİ ATAMA PUANLARI 2024: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim 50,55,60,65,70,75,80 hangi kuruma atanılır?

KPSS 2024 lisans, ön lisans ve ortaöğretim atama puanları gündemdeki yerini koruyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında devlet memuru olarak görev almak isteyen adaylar atama tarihlerini mercek altına aldı. Tercihte bulunacak adaylar, kendi KPSS puanlarını ve tercih edecekleri kurumların taban puanlarını göz önünde bulundurarak tercih işlemlerini tamamlayabilecek. Peki, memur olmak için hangi KPSS puan türünde kaç puan almak gerekiyor, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 ve 85 puan ile hangi kurumlara atanılır?

KPSS MERKEZİ ATAMA PUANLARI 2024: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim 50,55,60,65,70,75,80 hangi kuruma atanılır?

2024 KPSS MERKEZİ ATAMALAR HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre yapılan merkezi atama ve yerleştirme tarihleri ÖSYM takvimi ile beli oldu. ÖSYM tarafından yayımlana kılvauz doğrultusunda KPSS-2024/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme başvuruları 19-26 Aralık tarihlerinde yapılacak.

KPSS MERKEZİ ATAMA PUANLARI 2024: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim 50,55,60,65,70,75,80 hangi kuruma atanılır?

KPSS ÖN LİSANS TABAN PUANLARI 2024

ÖSYM tarafından KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini gerçekleştiren kurumların atama taban ve tavan puanları erişime açıldı. KPSS merkezi atama puanları kadro ve illere göre değişkenlik göstermektedir. Aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla 2024 KPSS ön lisans taban puanları görüntülenebilir.

KPSS ÖN LİSANS ATAMA PUANLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS MERKEZİ ATAMA PUANLARI 2024: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim 50,55,60,65,70,75,80 hangi kuruma atanılır?

KPSS ÖN LİSANS 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 PUANLA NEREYE ATANILIR?

KPSS ön lisans oturumuna katılım sağlayan adaylar, kendi puanlarını ve tercih edecekleri kurumların taban puanlarını dikkate alarak tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzu ile birlikte ön lisans mezunlarının tercihleri arasında gösterebileceği kadro ve pozisyonlar belli oldu.

KPSS ÖN LİSANS KADRO VE TERCİH POZİSYONLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS MERKEZİ ATAMA PUANLARI 2024: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim 50,55,60,65,70,75,80 hangi kuruma atanılır?

KPSS LİSANS ATAMA PUANLARI 2024

ÖSYM tarafından KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini gerçekleştiren kurumların atama taban ve tavan puanları erişime açıldı. KPSS merkezi atama puanları kadro ve illere göre değişkenlik göstermektedir. Aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla 2024 KPSS ön lisans taban puanları görüntülenebilir.

KPSS LİSANS ATAMA PUANLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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