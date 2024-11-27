  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor

KPSS MERKEZİ ATAMA TAKVİMİ 2024: ÖSYM ile KPSS 2024/2 memur ataması ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?

KPSS merkezi atama 2024 takvimi, memur adayları için büyük önem taşıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan KPSS 2024/2 tercih kılavuzu, kamu kurumlarında görev almak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Atama işlemleri, adayların KPSS puanlarına ve ÖSYM'nin tercih kılavuzunda belirlediği şartlara göre gerçekleştirilecek. Peki, KPSS 2024 merkezi atama ne zaman yapılacak, KPSS 2024/2 yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı ve hangi tarihlerde başvuru alınacak?

Giriş Tarihi: 27.11.2024 07:54 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 07:54
KPSS MERKEZİ ATAMA TAKVİMİ 2024: ÖSYM ile KPSS 2024/2 memur ataması ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen adaylar, KPSS-2024/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme sürecini heyecanla bekliyor. Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz doğrultusunda, https://ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirecekler. Peki, KPSS 2024 merkezi atama süreci ne zaman başlayacak, tercih işlemleri hangi tarihlerde yapılacak ve ÖSYM, KPSS 2024/2 yerleştirme kılavuzunu yayımladı mı? İşte, tüm detaylar...

KPSS MERKEZİ ATAMA TAKVİMİ 2024: ÖSYM ile KPSS 2024/2 memur ataması ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?

KPSS MERKEZİ ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen memur adayları için, KPSS sonuçlarına dayalı merkezi yerleştirme tarihleri ÖSYM tarafından duyuruldu. Yayınlanan takvime göre, KPSS-2024/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme başvuruları, 19-26 Aralık tarihlerinde alınacak. Adaylar, belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlayabilecekler.

KPSS MERKEZİ ATAMA TAKVİMİ 2024: ÖSYM ile KPSS 2024/2 memur ataması ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?

KPSS 2024/2 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

KPSS 2024/2 tercih kılavuzu, ÖSYM tarafından henüz yayımlanmadı. Adaylar, merkezi atama başvuru sürecinde tercihlerini, kılavuz yayımlandığında belirtilen şartlar ve bilgiler doğrultusunda hazırlayacaklar. Kılavuzda, atama yapılacak kamu kurumları ve kontenjanlar hakkında ayrıntılı bilgilere de yer verilmesi bekleniyor.

KPSS MERKEZİ ATAMA TAKVİMİ 2024: ÖSYM ile KPSS 2024/2 memur ataması ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?

KPSS ATAMA BAŞVURU EKRANI

2024 KPSS merkezi yerleştirme tercih işlemleri, ÖSYM'nin AİS (Aday İşlemleri Sistemi) ekranı üzerinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile bireysel olarak yapılacaktır. Tercih yapacak olan memur adaylarının, yayımlanan kılavuzdaki bilgileri dikkatlice incelemeleri son derece önemlidir. Kılavuzda yer alan şartlar ve yönergeler, adayların doğru tercih yapabilmesi için rehber niteliği taşımaktadır.

KPSS MERKEZİ ATAMA TAKVİMİ 2024: ÖSYM ile KPSS 2024/2 memur ataması ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?

KPSS 50,55,60,61,63,65,70,75,80 PUANLA NEREYE ATANIRIM?

Geçtiğimiz haftalarda KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini gerçekleştiren ÖSYM atama puanlarını erişime açmıştı. KPSS merkezi atama puanları kadro ve şehirlere göre değişkenlik göstermektedir. Aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla KPSS geçen süreçteki atama ve yerleştirme puanlarına ulaşabilirsiniz.

KPSS MERKEZİ ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA SON DAKİKA