KPSS MERKEZİ ATAMA TAKVİMİ 2024: ÖSYM ile KPSS 2024/2 memur ataması ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?

KPSS merkezi atama 2024 takvimi, memur adayları için büyük önem taşıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan KPSS 2024/2 tercih kılavuzu, kamu kurumlarında görev almak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Atama işlemleri, adayların KPSS puanlarına ve ÖSYM'nin tercih kılavuzunda belirlediği şartlara göre gerçekleştirilecek. Peki, KPSS 2024 merkezi atama ne zaman yapılacak, KPSS 2024/2 yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı ve hangi tarihlerde başvuru alınacak?