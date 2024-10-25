KPSS MERKEZİ ATAMA PUANLARI 2024 | KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim 50,55,60,65,70,75 puanla nereye girilir?

KPSS merkezi atama puanları ve memur alımı puan türleri, KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercih sürecini bekleyen adayların gündeminde yer alıyor. KPSS 50,55,60,61,62,63,64,65,70, 71,72,73,74,75,80 puanla atanan kurum ve kuruluşlar, tercih süreci öncesinde KPSS sınavına katılım sağlayan adaylar tarafından mercek altına alındı. KPSS P1,P2,P3,P93,P94 puan türüne göre alım yapan kurumlar listelendi. Peki, KPSS merkezi atama puanları kaç, memur alımı puan türleri ne? İşte, KPSS ( lisans, ön lisans, ortaöğretim) atama puanları...