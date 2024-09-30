KPSS ÖN LİSANS 2024 BRANŞ SIRALAMALARI PDF: ÖSYM KPSS ön lisans brans bazında başarı sıralaması açıklandı!

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NEDİR, NE İŞE YARAR?

Branş bazında sıralamalar; adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş, kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.