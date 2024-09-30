KPSS ÖN LİSANS 2024 BRANŞ SIRALAMALARI PDF: ÖSYM KPSS ön lisans brans bazında başarı sıralaması açıklandı!

KPSS ön lisans branş başarı sıralamaları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde sınava katılım gösteren adayların erişimine açıldı. Sonuçların ardından gözler KPSS ön lisans branş sıralamalarına çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan branş bazında başarı sıralamaları yerleştirme işlemlerine etkisi bulunmamakla birlikte bilgilendirme amacı ile hazırlanıyor. İşte 2024 KPSS ön lisans başarı sıralamaları görüntüleme ekranı....