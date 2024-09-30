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KPSS ÖN LİSANS 2024 BRANŞ SIRALAMALARI PDF: ÖSYM KPSS ön lisans brans bazında başarı sıralaması açıklandı!

KPSS ön lisans branş başarı sıralamaları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde sınava katılım gösteren adayların erişimine açıldı. Sonuçların ardından gözler KPSS ön lisans branş sıralamalarına çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan branş bazında başarı sıralamaları yerleştirme işlemlerine etkisi bulunmamakla birlikte bilgilendirme amacı ile hazırlanıyor. İşte 2024 KPSS ön lisans başarı sıralamaları görüntüleme ekranı....

Giriş Tarihi: 30.09.2024 16:58 Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 17:23
KPSS ÖN LİSANS 2024 BRANŞ SIRALAMALARI PDF: ÖSYM KPSS ön lisans brans bazında başarı sıralaması açıklandı!

KPSS ön lisans sınav sonuçları geçtiğimiz hafta ilan edildi. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar dört gözle branş bazında başarı sıralamalarının yayımlanmasını bekliyordu. ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla bugün KPSS ön lisans branş sıralamaları erişime açıldı. İşte, 2024 KPSS ön lisans branş bazında başarı sıralamaları görüntüleme ekranı haberin devamında...

KPSS ÖN LİSANS 2024 BRANŞ SIRALAMALARI PDF: ÖSYM KPSS ön lisans brans bazında başarı sıralaması açıklandı!

KPSS ÖN LİSANS BRANŞ BAZINDA BAŞARI SIRALAMALAR BELLİ OLDU!
2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumuna katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı.

KPSS ÖN LİSANS 2024 BRANŞ SIRALAMALARI PDF: ÖSYM KPSS ön lisans brans bazında başarı sıralaması açıklandı!

BRANŞ SIRALAMALARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENEBİLİR?
2024 KPSS ön lisans sınavına katılım sağlayan adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.

2024 KPSS ÖN LİSANS BRANŞ SIRALAMALARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ÖN LİSANS 2024 BRANŞ SIRALAMALARI PDF: ÖSYM KPSS ön lisans brans bazında başarı sıralaması açıklandı!

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NEDİR, NE İŞE YARAR?
Branş bazında sıralamalar; adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş, kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

KPSS ÖN LİSANS 2024 BRANŞ SIRALAMALARI PDF: ÖSYM KPSS ön lisans brans bazında başarı sıralaması açıklandı!
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