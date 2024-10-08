KPSS ÖN LİSANS ATAMA PUANLARI 2024 | KPSS ön lisans 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla hangi kadroya atanırım?

KPSS ÖN LİSANS TABAN PUANLARI 2024 AÇIKLANDI MI?

KPSS 2024/1 Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin en küçük ve en yüksek puanlar ÖSYM tarafından erişime açılmıştı.

Yapılacak her atama için kurumların atama ve taban puanları farklılık gösteriyor. Dolayısıyla alım yapılacak kurumlardan yapılacak açıklamaları takip etmek gerekiyor.

Örneğin Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü son yapılan alımlarda Balıkesir Taşra alımı için yapılan alımda en küçük puanı 73,65250 olarak belirlemişti. Aynı alımda benzer kurum Kütahya Taşra ili alımı için taban puanı 73,03029 olarak açıkladı.

Son yapılan alımlarda taban puanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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