KPSS ÖN LİSANS TABAN PUANLARI 2024 | KPSS ön lisans 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye girilir, kaç puanla memur olunur?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ön lisans atama puanları sınava giren adayların gündemine geldi. Kamu kurumlarında memur olarak görev almak isteyen 2 yıllık mezunları tercih listelerini oluşturmaya başladılar. Taban puanlarını dikkate alarak 2024 yılında açılacak kadrolara başvuru yaparken sınav puanlarını kullanacaklar. Sınav puanları 2 yıl boyunca geçerli olacak. Üniversiteler, belediyeler, bazı bakanlıklar gibi çeşitli kurumlar alım yapacak. Peki KPSS Ön lisans 55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye, hangi kuruma yerleşilir? İşte KPSS ön lisans taban puanları