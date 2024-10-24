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KPSS ÖN LİSANS TABAN PAUNLARI VE KONTENJANLARI 2024: KPSS Ön Lisans 55-60-65-70-75 ve 80 puanla nereye girilir?

KPSS ön lisans atama puanları 2024 adaylar tarafından bekleniyor. Kamu Personeli Seçeme Sınavı ön lisans oturumlarının ilan edilmesinin ardından kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak yer almak isteyen ön lisans mezunları taban puanları listesini araştırıyor. ÖSYM ekranından ilan edilecek tercih kılavuzu ve takvimiyle birlikte süreç başlamış olacak. Adaylar yerleşmek istedikleri kurumlar için liste hazırlamaya başladı. Peki, KPSS Ön lisans 55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye, hangi kuruma girilir? İşte KPSS taban puanları…

Giriş Tarihi: 24.10.2024 08:52 Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 08:52
KPSS ÖN LİSANS TABAN PAUNLARI VE KONTENJANLARI 2024: KPSS Ön Lisans 55-60-65-70-75 ve 80 puanla nereye girilir?

KPSS ön lisans taban puanları 2024 için bekleyiş başladı. ÖSYM tarafından tercih duyurusu yapılmasının ardından listeler oluşturulacak. Uygun pozisyonlara yerleşip memur olmak isteyen adaylar listeyi sorgulamaya başladı. İşte KPSS ön lisans atama puanları 2024...

KPSS ÖN LİSANS TABAN PAUNLARI VE KONTENJANLARI 2024: KPSS Ön Lisans 55-60-65-70-75 ve 80 puanla nereye girilir?

KPSS ÖN LİSANS ATAMA PUANLARI 2024
Geçtiğimiz süreçte KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini gerçekleştiren ÖSYM atama puanlarını erişime açmıştı. KPSS Ön lisans atama puanları kadro ve şehirlere göre farklılık göstermektedir.

KPSS ÖN LİSANS TABAN PAUNLARI VE KONTENJANLARI 2024: KPSS Ön Lisans 55-60-65-70-75 ve 80 puanla nereye girilir?

KPSS ÖNLİSANS 55,60,65,70,75 ve 80 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

Son atama puanlarına göre; KPSS Ön Lisans 50, 55, 60 puan ile atama yapan bir kurum bulunmuyor. Ancak 65 puan üzeri atamalara aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. İşte, KPSS atama ve yerleştirme puanları...

KPSS ÖN LİSANS ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ÖN LİSANS TABAN PAUNLARI VE KONTENJANLARI 2024: KPSS Ön Lisans 55-60-65-70-75 ve 80 puanla nereye girilir?

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?
Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları zorunlu.

KPSS ÖN LİSANS TABAN PAUNLARI VE KONTENJANLARI 2024: KPSS Ön Lisans 55-60-65-70-75 ve 80 puanla nereye girilir?

KAÇ PUANLA MEMUR OLUNUR?

Sınavın zorluk kolaylık derecesine göre, alım yapılacak kadroların bölümlerine ve şehirlere göre alım yapılan puanlar değişkenlik göstermektedir.

KPSS Önlisans sınavına katılan adayların KPSS P93 puanı hesaplanmaktadır. KPSS Önlisans puanıyla polislik başvurusu yapmaya hazırlanan adayların sınavdan en az 65 puan almaları gerekmektedir.

KPSS Önlisans puanıyla astsubaylık için başvuru yapacakların ise en düşük 60 puan almaları öngörülüyor.

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