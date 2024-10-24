KPSS ÖN LİSANS TABAN PAUNLARI VE KONTENJANLARI 2024: KPSS Ön Lisans 55-60-65-70-75 ve 80 puanla nereye girilir?

KPSS ön lisans atama puanları 2024 adaylar tarafından bekleniyor. Kamu Personeli Seçeme Sınavı ön lisans oturumlarının ilan edilmesinin ardından kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak yer almak isteyen ön lisans mezunları taban puanları listesini araştırıyor. ÖSYM ekranından ilan edilecek tercih kılavuzu ve takvimiyle birlikte süreç başlamış olacak. Adaylar yerleşmek istedikleri kurumlar için liste hazırlamaya başladı. Peki, KPSS Ön lisans 55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye, hangi kuruma girilir? İşte KPSS taban puanları…