KPSS ÖNLİSANS ATAMA TABAN PUANLARI 2024 PDF | ÖSYM kılavuzu ile KPSS 50-60-65-70-80 puanla nereye atanırım?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ön lisans atama ve taban puanları inceleniyor. 20 Eylül'de duyurulan KPSS Ön Lisans sonuçları ile birlikte adaylar aldıkları puan doğrultusunda yerleşebilecekleri kurum ve kuruluşları mercek altına aldı. KPSS sınav puanları 50,55,60,65,70,75 ve 80 arasında olan adaylar, 2024 yılında açılacak kadro ve branşlara tercih yapabilecek. Peki, KPSS ön lisans taban puanları 2024 açıklandı mı, kaç puanla memur olunur? ÖSYM kılavuzu ile KPSS 50-60-65-70-80 puanla nereye atanırım? İşte, KPSS atama puanlarına ilişkin bilgiler…