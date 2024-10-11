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KPSS ÖNLİSANS ATAMA TABAN PUANLARI 2024 PDF | ÖSYM kılavuzu ile KPSS 50-60-65-70-80 puanla nereye atanırım?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ön lisans atama ve taban puanları inceleniyor. 20 Eylül'de duyurulan KPSS Ön Lisans sonuçları ile birlikte adaylar aldıkları puan doğrultusunda yerleşebilecekleri kurum ve kuruluşları mercek altına aldı. KPSS sınav puanları 50,55,60,65,70,75 ve 80 arasında olan adaylar, 2024 yılında açılacak kadro ve branşlara tercih yapabilecek. Peki, KPSS ön lisans taban puanları 2024 açıklandı mı, kaç puanla memur olunur? ÖSYM kılavuzu ile KPSS 50-60-65-70-80 puanla nereye atanırım? İşte, KPSS atama puanlarına ilişkin bilgiler…

Giriş Tarihi: 11.10.2024 14:17 Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 14:17
KPSS ÖNLİSANS ATAMA TABAN PUANLARI 2024 PDF | ÖSYM kılavuzu ile KPSS 50-60-65-70-80 puanla nereye atanırım?

KPSS ön lisans taban puanları araştırılıyor. Kamu kurumlarında memur olarak görev almak isteyen adayların KPSS ön lisans sınav puanları 2 yıl boyunca geçerli olacak. Peki, KPSS 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye girilir? KPSS ön lisans taban puanları 2024 açıklandı mı, kaç puanla memur olunur? İşte, KPSS atama puanlarına ilişkin bilgiler…

KPSS ÖNLİSANS ATAMA TABAN PUANLARI 2024 PDF | ÖSYM kılavuzu ile KPSS 50-60-65-70-80 puanla nereye atanırım?

KPSS ÖN LİSANS TABAN PUANLARI 2024 AÇIKLANDI MI?

KPSS 2024/1 Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin en küçük ve en yüksek puanlar ÖSYM tarafından erişime açılmıştı.

Yapılacak her atama için kurumların atama ve taban puanları farklılık gösteriyor. Dolayısıyla alım yapılacak kurumlardan yapılacak açıklamaları takip etmek gerekiyor.

KPSS ÖNLİSANS ATAMA TABAN PUANLARI 2024 PDF | ÖSYM kılavuzu ile KPSS 50-60-65-70-80 puanla nereye atanırım?

Örneğin Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü son yapılan alımlarda Balıkesir Taşra alımı için yapılan alımda en küçük puanı 73,65250 olarak belirlemişti. Aynı alımda benzer kurum Kütahya Taşra ili alımı için taban puanı 73,03029 olarak açıkladı.

Son yapılan alımlarda taban puanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

KPSS ÖN LİSANS TABAN PUANLARI 2024 İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ÖNLİSANS ATAMA TABAN PUANLARI 2024 PDF | ÖSYM kılavuzu ile KPSS 50-60-65-70-80 puanla nereye atanırım?

ÖSYM KILAVUZU İLE KPSS 50-60-65-70-80 PUANLA NEREYE ATANIRIM?

Geçtiğimiz süreçte KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini gerçekleştiren ÖSYM atama puanlarını erişime açmıştı. KPSS Ön lisans atama puanları kadro ve şehirlere göre farklılık göstermektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak KPSS geçen süreçteki atama ve yerleştirme puanlarına ulaşabilirsiniz.

ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ÖNLİSANS ATAMA TABAN PUANLARI 2024 PDF | ÖSYM kılavuzu ile KPSS 50-60-65-70-80 puanla nereye atanırım?

KAÇ PUANLA MEMUR OLUNUR?

Sınavın zorluk kolaylık derecesine göre, alım yapılacak kadroların bölümlerine ve şehirlere göre alım yapılan puanlar değişkenlik göstermektedir.

KPSS Önlisans sınavına katılan adayların KPSS P93 puanı hesaplanmaktadır. KPSS Önlisans puanıyla polislik başvurusu yapmaya hazırlanan adayların sınavdan en az 65 puan almaları gerekmektedir.

KPSS Önlisans puanıyla astsubaylık için başvuru yapacakların ise en düşük 60 puan almaları öngörülüyor.

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