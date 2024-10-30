KPSS ÖN LİSANS ATAMA VE TABAN PUANLARI PDF 2024: KPSS ön lisans 50,55,60, 65,70,75 ve 80 puanla hangi kuruma atanırım?

KPSS ön lisans atama puanları 2024 adayların gündeminde. Kamu personeli Seçme Sınavı ön lisans oturum sonuçlarının açıklanmasından sonra kamu kuruluşlarında memur olmak isteyen adaylar atama puanları sorgulamasına başladı. ÖSYM AİS sayfasından açıklanacak kılavuz ve takvim ile birlikte tercihler. Ön lisans mezunları görev almak istedikleri kurumlar için listelerini oluşturuyor. Üniversiteler, Bakanlıklar, enstitülerde görev alabilecekler.Peki KPSS ön lisans 50,55,60, 65,70,75 ve 80 puanla hangi kuruma girerim atanırım? İşte KPSS ön lisans taban puanları