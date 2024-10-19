KPSS ön lisans atama ve taban puanları 2024: KPSS Ön Lisans 55-60-65-70-75 ve 80 puanla hangi kadroda memur olurum?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ön lisans taban puan 2024 araştırmaları gündemde. Ön lisans sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından kamu kurumlarında memur olarak görev almak isteyen adaylar boş kadrolara yerleştirilmek için tercih kılavuzunun yayımlanmasını bekliyor. ÖSYM ekranından yapılacak olan tercihler için adaylar önden listelerini hazırlamaya başladı. Ön lisans puanlarıyla enstitüler, bakanlıklar, üniversiteler gibi birçok kurumda yer alabilecekler. Peki KPSS Ön lisans 55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye, hangi kuruma girilir? İşte KPSS taban puanları…