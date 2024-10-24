  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor

KPSS ÖNLİSANS ATAMA VE TABAN PUANLARI: 2024 KPSS Ön lisans 55, 56, 57, 58, 59, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla nereye girebilirim?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans tercihleri için ÖSYM son dakika duyuruları takip ediliyor. 2 yıllık ön lisans mezunu olan ve sınava katılım sağlayan adaylar, 20 Eylül'de açıklanan KPSS ön lisans sınav sonuçlarının ardından tercih sürecine dair araştırmalara başladı. Tercih kılavuzunun yayımlanması ile birlikte önlisans atama ve taban puanları, tercihler konusunda yardımcı olacak. Peki, 2024 KPSS önlisans tercihleri ne zaman, başladı mı? İşte, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans atama puanları ve tercih kılavuzu bilgisi!

Giriş Tarihi: 24.10.2024 01:44 Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 01:44
KPSS ÖNLİSANS ATAMA VE TABAN PUANLARI: 2024 KPSS Ön lisans 55, 56, 57, 58, 59, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla nereye girebilirim?

2024 KPSS ön lisans tercih kılavuzu memur olmak isteyen adayların gündeminde. KPSS ön lisans tercih işlemleri bilgisi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan duyuru ile açıklanacak. Önlisans atama ve taban puanlarının açıklanması ile birlikte tercih listesi oluşturulacak. Peki, KPSS önlisans tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

KPSS ÖNLİSANS ATAMA VE TABAN PUANLARI: 2024 KPSS Ön lisans 55, 56, 57, 58, 59, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla nereye girebilirim?

KPSS ÖNLİSANS ATAMA PUANLARI VE TERCİH KILAVUZU (ÖSYM.gov.tr) |

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 KPSS ön lisans tercihleri için tarih açıklaması bekleniyor.

2024 KPSS ön lisans tercih kılavuzu memur olmak isteyen adaylara tercih sürecinde yol gösterecek.

KPSS ÖNLİSANS ATAMA VE TABAN PUANLARI: 2024 KPSS Ön lisans 55, 56, 57, 58, 59, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla nereye girebilirim?

KPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

KPSS Ortaöğretim ve Önlisans tercihleri için kılavuzu henüz yayımlanmadı.

ÖSYM tarafından tarihler açıklandığında haberimizde güncel bilgiler yer alacaktır.

KPSS ÖNLİSANS ATAMA VE TABAN PUANLARI: 2024 KPSS Ön lisans 55, 56, 57, 58, 59, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla nereye girebilirim?

KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS ön lisans tercihleri, kılavuz yayınlandıktan sonra başlayacak. Tercihler ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden

T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

KPSS ÖNLİSANS ATAMA VE TABAN PUANLARI: 2024 KPSS Ön lisans 55, 56, 57, 58, 59, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla nereye girebilirim?

KPSS ÖN LİSANS TABAN PUANLARI 2024

ÖSYM tarafından KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini gerçekleştiren kurumların atama taban ve tavan puanları erişime açıldı. KPSS merkezi atama puanları kadro ve illere göre değişkenlik göstermektedir. Aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla 2024 KPSS ön lisans taban puanları görüntülenebilir.

KPSS ÖN LİSANS ATAMA PUANLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA SON DAKİKA