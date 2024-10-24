KPSS ÖNLİSANS ATAMA VE TABAN PUANLARI: 2024 KPSS Ön lisans 55, 56, 57, 58, 59, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla nereye girebilirim?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans tercihleri için ÖSYM son dakika duyuruları takip ediliyor. 2 yıllık ön lisans mezunu olan ve sınava katılım sağlayan adaylar, 20 Eylül'de açıklanan KPSS ön lisans sınav sonuçlarının ardından tercih sürecine dair araştırmalara başladı. Tercih kılavuzunun yayımlanması ile birlikte önlisans atama ve taban puanları, tercihler konusunda yardımcı olacak. Peki, 2024 KPSS önlisans tercihleri ne zaman, başladı mı? İşte, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans atama puanları ve tercih kılavuzu bilgisi!