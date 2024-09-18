KPSS Önlisans sonuç tarihi: ÖSYM 2024 Ön lisans KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Eylül ayında açıklanacağı duyurulan KPSS önlisans sonuçları için heyecan dorukta. ÖSYM AİS adresi üzerinde T.C kimlik no ve aday şifreleri ile sınav sonuç görüntülenebilecek. Peki, KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...