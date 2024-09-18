KPSS Önlisans sonuç tarihi: ÖSYM 2024 Ön lisans KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
KPSS Önlisans sonuçları açıklandı duyurusu için gözler ÖSYM'ye çevrildi. 1 Eylül'de genel yetenek ve genel kültür testlerinden oluşan 120 soruluk sınav sonrasında adaylar sınav sonuç tarihine odaklandı. Sonuçların erken açıklanıp açıklanmayacağı merak edilirken, ÖSYM takvimi inceleniyor. Peki, ÖSYM 2024 Ön lisans KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 18.09.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 13:33