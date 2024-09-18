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KPSS Önlisans sonuç tarihi: ÖSYM 2024 Ön lisans KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS Önlisans sonuçları açıklandı duyurusu için gözler ÖSYM'ye çevrildi. 1 Eylül'de genel yetenek ve genel kültür testlerinden oluşan 120 soruluk sınav sonrasında adaylar sınav sonuç tarihine odaklandı. Sonuçların erken açıklanıp açıklanmayacağı merak edilirken, ÖSYM takvimi inceleniyor. Peki, ÖSYM 2024 Ön lisans KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 18.09.2024 13:32 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 13:33
KPSS Önlisans sonuç tarihi: ÖSYM 2024 Ön lisans KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Eylül ayında açıklanacağı duyurulan KPSS önlisans sonuçları için heyecan dorukta. ÖSYM AİS adresi üzerinde T.C kimlik no ve aday şifreleri ile sınav sonuç görüntülenebilecek. Peki, KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

KPSS Önlisans sonuç tarihi: ÖSYM 2024 Ön lisans KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS ÖNLİSANS SONUÇ TARİHİ

KPSS Önlisans sınavı sonuç tarihi ÖSYM sınav takvimi ile günler öncesinden duyuruldu.

KPSS Önlisans sonuç tarihi: ÖSYM 2024 Ön lisans KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Takvime göre, KPSS önlisans sınav sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak.

KPSS Önlisans sonuç tarihi: ÖSYM 2024 Ön lisans KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçları, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenilebilecek.

KPSS Önlisans sonuç tarihi: ÖSYM 2024 Ön lisans KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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