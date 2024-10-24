KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI 2024: KPSS ortaöğretim 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla hangi kadroya girerim?

KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2024 AÇIKLANDI MI?

KPSS 2024/1 Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin en küçük ve en yüksek puanlar ÖSYM tarafından erişime açılmıştı.

Yapılacak her atama için kurumların atama ve taban puanları farklılık gösteriyor. Son yapılan alımlarda taban puanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2024 İÇİN TIKLAYINIZ