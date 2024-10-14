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KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI 2024 | ÖSYM ile KPSS 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye, hangi kadroya girilir?

KPSS ortaöğretim taban puanları 2024 araştırmaları adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM'den gelecek tercih duyurusu beklenirken lise mezunu adaylar Kamu Personeli Seçme Sınavı ortaöğretim atama puanlarını doğrultusunda tercih listelerini hazırlamaya başladı. Adaylar puanlarıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki uygun pozisyonlara yerleştirmek üzere Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi duyuruları takip ediliyor. KPSS ortaöğretim 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla memur olunur mu? İşte, KPSS atama puanları…

Giriş Tarihi: 14.10.2024 15:54 Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 15:54
KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI 2024 | ÖSYM ile KPSS 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye, hangi kadroya girilir?

KPSS ortaöğretim atama puanları 2024 adaylar tarafından araştırılmaya başladı. Adaylar aldıkları puanlar doğrultusunda memur olabilmek adına boş pozisyonlara yerleştirme işlemlerinin yapılmasını bekliyor. Üniversite, enstitü, gelir idaresi, bakanlıklar vb. birçok kuruma alım yapılacak. Peki, KPSS ortaöğretim 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye girilir? İşte, detaylar...

KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI 2024 | ÖSYM ile KPSS 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye, hangi kadroya girilir?

KPSS ORTAÖĞRETİM 50,55,60,65,70,75,80 PUANLA HANGİ KADROLARA GİRİLİR?

Geçtiğimiz süreçte KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini gerçekleştiren ÖSYM atama puanlarını erişime açmıştı. KPSS ortaöğretim atama puanları kadro ve şehirlere göre farklılık göstermektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak KPSS geçen süreçteki atama ve yerleştirme puanlarına ulaşabilirsiniz.

ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI 2024 | ÖSYM ile KPSS 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye, hangi kadroya girilir?

KPSS ORTAÖĞRETİM PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?
2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı, ortaöğretim kurumlarından (lise, meslek lisesi) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir. Bu kılavuz sadece bu sınavın kural ve işlemlerini kapsamaktadır.
Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.
Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları zorunludur. 2022 yılında yapılan KPSS sınavının geçerlilik süresi ortaöğretim düzeyindeki adaylar için 2024 yılında yapılacak sınavların sonuçları açıklandığında sona ereceğinden kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına atanmak üzere tercih yapmak isteyen adayların bu sınava mutlaka girmeleri gerekmektedir.
Adayların, B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine başvuru tarihi itibariyle sınava girdikleri öğrenim düzeyinde mezun durumda olmaları şarttır.

KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI 2024 | ÖSYM ile KPSS 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye, hangi kadroya girilir?

KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2024 AÇIKLANDI MI?

KPSS 2024/1 Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin en küçük ve en yüksek puanlar ÖSYM tarafından erişime açılmıştı.

Yapılacak her atama için kurumların atama ve taban puanları farklılık gösteriyor. Son yapılan alımlarda taban puanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2024 İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI 2024 | ÖSYM ile KPSS 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye, hangi kadroya girilir?

KPSS B GRUBU KADRO NEDİR?
Kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar, A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılıyor.
a) A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
b) B Grubu Kadrolar; kadroları 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.
Adayların, B Grubu Kadrolar için ÖSYM'ce gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine başvuru tarihi itibarıyla sınava girdikleri öğrenim düzeyinde mezun durumda olmaları şarttır.

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