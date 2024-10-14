KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI 2024 | ÖSYM ile KPSS 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye, hangi kadroya girilir?

KPSS ortaöğretim taban puanları 2024 araştırmaları adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM'den gelecek tercih duyurusu beklenirken lise mezunu adaylar Kamu Personeli Seçme Sınavı ortaöğretim atama puanlarını doğrultusunda tercih listelerini hazırlamaya başladı. Adaylar puanlarıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki uygun pozisyonlara yerleştirmek üzere Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi duyuruları takip ediliyor. KPSS ortaöğretim 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla memur olunur mu? İşte, KPSS atama puanları…