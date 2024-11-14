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KPSS ORTAÖĞRETİM GARDİYAN ATAMA PUANLARI 2024: İnfaz koruma memuru olmak için kaç puan gerekli?

KPSS gardiyan puanları sorgulanmaya başladı. Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans, ön lisans ve ortaöğretim sonuçlarının belli olmasının ardından infaz koruma memuru olarak uygun kadrolara atanmak isteyen adaylar için bekleyiş başladı. Her öğretim seviyesi için farklı puan türünden alım gerçekleştirilecek. Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı geçerli olacak. Peki, ÖSYM tercih kılavuzu ve takvimiyle infaz koruma memur olmak için kaç puan gerekir? İşte KPSS gardiyanlık puanları…

Giriş Tarihi: 14.11.2024 15:52 Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 15:52
KPSS ORTAÖĞRETİM GARDİYAN ATAMA PUANLARI 2024: İnfaz koruma memuru olmak için kaç puan gerekli?

KPSS ortaöğretim gardiyan puanları adayların gündemine yerleşti. Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının adayların erişimine açılmasıyla birlikte infaz koruma memuru taban puanları ve alım tarihleri bekleniyor. Peki, ÖSYM tercih kılavuzuyla gardiyan olmak için kaç puan gerekir?

KPSS ORTAÖĞRETİM GARDİYAN ATAMA PUANLARI 2024: İnfaz koruma memuru olmak için kaç puan gerekli?

GARDİYAN (İNFAZ KORUMA MEMURU) KPSS PUANI KAÇ?
Ceza infaz memurluğu için lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden (KPSS) en az 70 puan almak gerekiyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM GARDİYAN ATAMA PUANLARI 2024: İnfaz koruma memuru olmak için kaç puan gerekli?

GARDİYAN OLMAK ŞARTLARI NELER?
2023 yılında Adalet Bakanlığı tarafından infaz koruma memuru alımı başvuru şartları şöyleydi;a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
ç) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
d) Ceza infaz kurumlarında infaz ve koruma memuru unvanında istihdam edilecek olan personel için; 14.09.2021 tarihli Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği kapsamında Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

KPSS ORTAÖĞRETİM GARDİYAN ATAMA PUANLARI 2024: İnfaz koruma memuru olmak için kaç puan gerekli?

GARDİYAN (İNFAZ KORUMA MEMURU) ALIMLARI 2024 NE ZAMAN?
İnfaz koruma memuru alımı 2024 başvuruları ile ilgili henüz kadrolar açılmadı. Konuyla ilgili Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldiği zaman gardiyan alımı başvuruları erişime açılacak. Resmi bir açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

KPSS ORTAÖĞRETİM GARDİYAN ATAMA PUANLARI 2024: İnfaz koruma memuru olmak için kaç puan gerekli?

GARDİYAN ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular için adayların lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden gerekli puanı almış olmaları gerekiyor.
Başvurular https://www.turkiye.gov.tr adresi e-Devlet üzerinden aktif hale gelecek olan Adalet Bakanlığı/İş başvuru ekranını kullanarak gerçekleşecek.
İnfaz koruma memuru başvuruları başladığı zaman yer vereceğiz.

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