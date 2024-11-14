KPSS ORTAÖĞRETİM GARDİYAN ATAMA PUANLARI 2024: İnfaz koruma memuru olmak için kaç puan gerekli?

KPSS gardiyan puanları sorgulanmaya başladı. Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans, ön lisans ve ortaöğretim sonuçlarının belli olmasının ardından infaz koruma memuru olarak uygun kadrolara atanmak isteyen adaylar için bekleyiş başladı. Her öğretim seviyesi için farklı puan türünden alım gerçekleştirilecek. Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı geçerli olacak. Peki, ÖSYM tercih kılavuzu ve takvimiyle infaz koruma memur olmak için kaç puan gerekir? İşte KPSS gardiyanlık puanları…