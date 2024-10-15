KPSS ortaöğretim gardiyan atama puanları görüntüle 2024: ÖSYM ile infaz koruma memuru olmak için kaç puan gerekli?

KPSS gardiyan atama taban puanları için araştırmalar hız kazandı. KPSS ortaöğretim sonuçlarının geçtiğimiz günlerde belli olmasının ardından puanlarını değerlendirmek isteyen lise mezunu adaylar uygun kadrolar için tercih listelerini hazırlamaya koyuldu. Bilindiği üzere ortaöğretim seviyesinde yerleştirme işlemleri P94 puanıyla yapılacak. İnfaz koruma memur olmak isteyen adaylar KPSS gardiyanlık puanları için araştırmaya koyuldu. Peki, KPSS ortaöğretim gardiyan infaz koruma memur olmak için kaç puan gerekir? İşte, detaylar...