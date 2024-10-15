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KPSS ortaöğretim gardiyan atama puanları görüntüle 2024: ÖSYM ile infaz koruma memuru olmak için kaç puan gerekli?

KPSS gardiyan atama taban puanları için araştırmalar hız kazandı. KPSS ortaöğretim sonuçlarının geçtiğimiz günlerde belli olmasının ardından puanlarını değerlendirmek isteyen lise mezunu adaylar uygun kadrolar için tercih listelerini hazırlamaya koyuldu. Bilindiği üzere ortaöğretim seviyesinde yerleştirme işlemleri P94 puanıyla yapılacak. İnfaz koruma memur olmak isteyen adaylar KPSS gardiyanlık puanları için araştırmaya koyuldu. Peki, KPSS ortaöğretim gardiyan infaz koruma memur olmak için kaç puan gerekir? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 15.10.2024 21:44 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 21:44
KPSS ortaöğretim gardiyan atama puanları görüntüle 2024: ÖSYM ile infaz koruma memuru olmak için kaç puan gerekli?

KPSS ortaöğretim gardiyan atama puanları için araştırmalar hız kazandı. İnfaz koruma memur olmak isteyen adaylar uygun kadrolar için tercih listelerini hazırlamaya koyuldu. Peki, KPSS ortaöğretim gardiyan olmak için kaç puan gerekli, infaz koruma memuru taban puanları açıklandı mı, ne zaman belli olur?

KPSS ortaöğretim gardiyan atama puanları görüntüle 2024: ÖSYM ile infaz koruma memuru olmak için kaç puan gerekli?

GARDİYAN (İNFAZ KORUMA MEMURU) KPSS PUANI KAÇ?
Ceza infaz memurluğu için lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden (KPSS) en az 70 puan almak gerekiyor.

KPSS ortaöğretim gardiyan atama puanları görüntüle 2024: ÖSYM ile infaz koruma memuru olmak için kaç puan gerekli?

KPSSP94 PUANI NEDİR?
P-94 Puanı, lise mezunu adayların ve önlisans/lisans bölümü okuyup da henüz mezun olmayan adayların girebileceği ortaöğretim KPSS sonucu oluşan puan türüdür.
KPSS P94 puan türüyle adaylar iki yıl boyunca tercih yapabilir.
KPSS ortaöğretim (lise) sınavı çift yıllarda yapıldığından önümüzdeki yıl sınav düzenlenmeyecek. KPSS ortaöğretim sınavı 2026 yılında organize edilecek.

KPSS ortaöğretim gardiyan atama puanları görüntüle 2024: ÖSYM ile infaz koruma memuru olmak için kaç puan gerekli?

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN?
KPSS 2024 Ortaöğretim tercihlerinin başlayacağı tarih henüz belli olmadı. KPSS Ortaöğretim tercih tarihleri kılavuzun yayınlanmasının ardından netlik kazanacak. Konu ile ilgili ÖSYM'den açıklama geldiğinde detaylara yer vereceğiz.
e) Ceza infaz kurumunda istihdam edilecek infaz ve koruma memuru haricindeki tüm unvanlarda; Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin "Özel Şartlar" bölümünün 6'ncı maddesinin 18 inci fıkrasının "c" bendine göre; açıktan atanacak bütün unvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

KPSS ortaöğretim gardiyan atama puanları görüntüle 2024: ÖSYM ile infaz koruma memuru olmak için kaç puan gerekli?

KPSS ortaöğretim gardiyan puanları araştırılıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavına katılan ortaöğretim mezunu adaylar listelerini oluşturabilmek adına atama puanlarını sorguluyor. Peki, ÖSYM tercih kılavuzuyla gardiyan olmak için kaç puan gerekir?

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