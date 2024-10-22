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KPSS ORTAÖĞRETİM GARDİYAN TABAN PUANLARI PDF LİSTESİ 2024: ÖSYM ile infaz koruma memuru olmak için kaç puan gerekir?

KPSS gardiyan atama taban puanları için araştırmalar hız kazandı. İş arayan binlerce lise mezunu aday uygun kadrolar için tercih listelerini hazırlamaya başladı. Bu noktada listelerinde infaz koruma memurluğu seçeneğine de yer vermek isteyen adayların gündeminde KPSS gardiyanlık puanları 2024 yer aldı. Malum olduğu üzere ortaöğretim seviyesinde yerleştirme işlemleri P94 puanıyla yapılıyor. Peki, KPSS ortaöğretim gardiyan infaz koruma memur olmak için kaç puan gerekir, taban puanları belli oldu mu? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 22.10.2024 09:49 Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 09:49
KPSS ORTAÖĞRETİM GARDİYAN TABAN PUANLARI PDF LİSTESİ 2024: ÖSYM ile infaz koruma memuru olmak için kaç puan gerekir?

KPSS ortaöğretim gardiyan atama puanları için araştırlar infaz koruma memur olmak isteyen binlerce adayın gündemindeki yerini aldı. Kendine uygun kadrolar için tercih listelerini şimdiden hazırlamaya başlayan adaylar infaz koruma memuru taban puanları 2024 için arama motorları üzerindeki araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, KPSS ortaöğretim gardiyan olmak için kaç puan gerekli, infaz koruma memuru taban puanları açıklandı mı, başvuru şartları neler?

KPSS ORTAÖĞRETİM GARDİYAN TABAN PUANLARI PDF LİSTESİ 2024: ÖSYM ile infaz koruma memuru olmak için kaç puan gerekir?

GARDİYAN (İNFAZ KORUMA MEMURU) KPSS PUANI KAÇ?
Ceza infaz memurluğu için lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden (KPSS) en az 70 puan almak gerekiyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM GARDİYAN TABAN PUANLARI PDF LİSTESİ 2024: ÖSYM ile infaz koruma memuru olmak için kaç puan gerekir?

KPSSP94 PUANI NEDİR?
P-94 Puanı, lise mezunu adayların ve önlisans/lisans bölümü okuyup da henüz mezun olmayan adayların girebileceği ortaöğretim KPSS sonucu oluşan puan türüdür.
KPSS P94 puan türüyle adaylar iki yıl boyunca tercih yapabilir.
KPSS ortaöğretim (lise) sınavı çift yıllarda yapıldığından önümüzdeki yıl sınav düzenlenmeyecek. KPSS ortaöğretim sınavı 2026 yılında organize edilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM GARDİYAN TABAN PUANLARI PDF LİSTESİ 2024: ÖSYM ile infaz koruma memuru olmak için kaç puan gerekir?

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN?
KPSS 2024 Ortaöğretim tercihlerinin başlayacağı tarih henüz belli olmadı. KPSS Ortaöğretim tercih tarihleri kılavuzun yayınlanmasının ardından netlik kazanacak. Konu ile ilgili ÖSYM'den açıklama geldiğinde detaylara yer vereceğiz.
e) Ceza infaz kurumunda istihdam edilecek infaz ve koruma memuru haricindeki tüm unvanlarda; Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin "Özel Şartlar" bölümünün 6'ncı maddesinin 18 inci fıkrasının "c" bendine göre; açıktan atanacak bütün unvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

KPSS ORTAÖĞRETİM GARDİYAN TABAN PUANLARI PDF LİSTESİ 2024: ÖSYM ile infaz koruma memuru olmak için kaç puan gerekir?
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