KPSS ORTAÖĞRETİM GARDİYAN TABAN PUANLARI PDF LİSTESİ 2024: ÖSYM ile infaz koruma memuru olmak için kaç puan gerekir?

KPSS gardiyan atama taban puanları için araştırmalar hız kazandı. İş arayan binlerce lise mezunu aday uygun kadrolar için tercih listelerini hazırlamaya başladı. Bu noktada listelerinde infaz koruma memurluğu seçeneğine de yer vermek isteyen adayların gündeminde KPSS gardiyanlık puanları 2024 yer aldı. Malum olduğu üzere ortaöğretim seviyesinde yerleştirme işlemleri P94 puanıyla yapılıyor. Peki, KPSS ortaöğretim gardiyan infaz koruma memur olmak için kaç puan gerekir, taban puanları belli oldu mu? İşte, detaylar...