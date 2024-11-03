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KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH TAKVİMİ 2024: KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman, ÖSYM kılavuzu yayımlandı mı?

KPSS tercih tarihleri 2024-2025, kamu sektöründe kariyer hedefleyen adaylar tarafından mercek altına alındı. KPSS Ortaöğretim sonuçlarını açıkladıktan sonra tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'ye çevrilmiş durumda. ÖSYM, belirli dönemlerde genel kamu personeli alım kılavuzunu yayımlayarak, çeşitli kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemlerini KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim puanları üzerinden gerçekleştiriyor. 2024 KPSS tercihleri, ÖSYM'nin tercih kılavuzunu erişime açmasının ardından başlayacak. Aday yerleştirmelerinde, tercih kılavuzu ile kadro ve branş dağılımları dikkate alınacak. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim tercihleri başladı mı, ne zman ve nasıl yapılacak?

Giriş Tarihi: 03.11.2024 22:37 Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 22:37
KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH TAKVİMİ 2024: KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman, ÖSYM kılavuzu yayımlandı mı?

KPSS tercih kılavuzu 2024, ÖSYM tarafından yapılan duyurularla adayların gündeminde yer alıyor. Kamu kurumlarında memur olarak görev almak isteyen adaylar için önemli bir adım olan bu sınavların ardından, 2024 KPSS tercih tarihlerine odaklanıldı. 2024 KPSS tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte, ön lisans ve ortaöğretim puanlarına sahip adaylar, KPSS yerleştirme başvurularını yapma imkanına sahip olacak. KPSS 2024 tercihleri, ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ile gerçekleştirilecek. İŞte, 2024 KPSS ortaöğretim tercihleri ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH TAKVİMİ 2024: KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman, ÖSYM kılavuzu yayımlandı mı?

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN?
2024 KPSS Ortaöğretim tercih takvimi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
KPSS Ortaöğretim tercih tarihleri kılavuzun yayınlanmasının ardından açıklanacak. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH TAKVİMİ 2024: KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman, ÖSYM kılavuzu yayımlandı mı?

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
KPSS ortaöğretim mezunlarının tercihl işlemleri kılavuz yayınlandıktan sonra başlayacak.

Tercihler ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH TAKVİMİ 2024: KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman, ÖSYM kılavuzu yayımlandı mı?

KPSS ORTAÖĞRETİM PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?
2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı, ortaöğretim kurumlarından (lise, meslek lisesi) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir. Bu kılavuz sadece bu sınavın kural ve işlemlerini kapsamaktadır.
Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH TAKVİMİ 2024: KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman, ÖSYM kılavuzu yayımlandı mı?

KPSS P94 PUANIYLA HANGİ KURUMLAR ALIM YAPIYOR?
Üniversiteler
Enstitüler
Bakanlıklar
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Karayolları Genel Müdürlüğü
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü
Türk Dil Kurumu Başkanlığı
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü
Gelir İdaresi Başkanlığı
Sayıştay Başkanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü

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