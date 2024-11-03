KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH TAKVİMİ 2024: KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman, ÖSYM kılavuzu yayımlandı mı?

KPSS tercih tarihleri 2024-2025, kamu sektöründe kariyer hedefleyen adaylar tarafından mercek altına alındı. KPSS Ortaöğretim sonuçlarını açıkladıktan sonra tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'ye çevrilmiş durumda. ÖSYM, belirli dönemlerde genel kamu personeli alım kılavuzunu yayımlayarak, çeşitli kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemlerini KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim puanları üzerinden gerçekleştiriyor. 2024 KPSS tercihleri, ÖSYM'nin tercih kılavuzunu erişime açmasının ardından başlayacak. Aday yerleştirmelerinde, tercih kılavuzu ile kadro ve branş dağılımları dikkate alınacak. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim tercihleri başladı mı, ne zman ve nasıl yapılacak?