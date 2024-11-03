KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH TAKVİMİ 2024: KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman, ÖSYM kılavuzu yayımlandı mı?

KPSS ORTAÖĞRETİM PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı, ortaöğretim kurumlarından (lise, meslek lisesi) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir. Bu kılavuz sadece bu sınavın kural ve işlemlerini kapsamaktadır.

Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.