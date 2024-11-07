KPSS şartsız personel alımı başladı! İŞKUR 91.979 personel alımı yapacak... Temizlik görevlisi, güvenlik, şöför alımı e-şubede!

İŞKUR 91.979 açık iş sayısı için başvuru ekranı açıldı! Açık pozisyon istihdam açısından bir iş yerinde mevcut olan ve işe alınacak bir kişi tarafından doldurulmayı bekleyen bir görevdir. Bu kapsamda ise İŞKUR düzenli olarak KPSS şartsız eleman alımı gerçekleştiriyor. Günlük olarak yayınlanan listede elektrik teknisyeni, temizlik görevlisi, makine mühendisi, güvenlik, şöför, aşçı ve daha fazla meslek grubu yer alıyor. Peki, İŞKUR açık iş sayısı başvurusu nasıl yapılır? İşte, KPSS şartsız İŞKUR 91.979 personel alımı e-şube başvuru ekranı!