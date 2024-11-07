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KPSS şartsız personel alımı başladı! İŞKUR 91.979 personel alımı yapacak... Temizlik görevlisi, güvenlik, şöför alımı e-şubede!

İŞKUR 91.979 açık iş sayısı için başvuru ekranı açıldı! Açık pozisyon istihdam açısından bir iş yerinde mevcut olan ve işe alınacak bir kişi tarafından doldurulmayı bekleyen bir görevdir. Bu kapsamda ise İŞKUR düzenli olarak KPSS şartsız eleman alımı gerçekleştiriyor. Günlük olarak yayınlanan listede elektrik teknisyeni, temizlik görevlisi, makine mühendisi, güvenlik, şöför, aşçı ve daha fazla meslek grubu yer alıyor. Peki, İŞKUR açık iş sayısı başvurusu nasıl yapılır? İşte, KPSS şartsız İŞKUR 91.979 personel alımı e-şube başvuru ekranı!

Giriş Tarihi: 07.11.2024 09:06 Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 09:06
KPSS şartsız personel alımı başladı! İŞKUR 91.979 personel alımı yapacak... Temizlik görevlisi, güvenlik, şöför alımı e-şubede!

İŞKUR KPSS şartsız personel alımı için günlük açık iş sayısı listesini iskur.gov.tr üzerinden yayınladı. İş arayışında olan vatandaşlar için e-şube üzerinden 91.979 iş ilanı için başvurular alınmaya başlandı. Depo işçisi, büro memuru, şoför ve acil tıp teknisyeni gibi meslek gruplarında alımlar gerçekleşiyor. İşte, KPSS şartsız İŞKUR 91.979 işçi alımı açık iş sayısı başuru ekranı ve detayları...

KPSS şartsız personel alımı başladı! İŞKUR 91.979 personel alımı yapacak... Temizlik görevlisi, güvenlik, şöför alımı e-şubede!

İŞKUR 91.979 PERSONEL ALIMI E-ŞUBE'DE!

Türkiye İş Kurumu, ekim ayı personel alım ilanlarını paylaştı. İŞKUR ekranı üzerinde alınan başvurularda temizlik görevlisinden güvenliğe, depo personelinden aşçıya, büro memurundan turizm ve otelcilik personeline kadar birçok branşta ve şehirde iş ilanı açıldı.

KPSS şartsız personel alımı başladı! İŞKUR 91.979 personel alımı yapacak... Temizlik görevlisi, güvenlik, şöför alımı e-şubede!

İŞKUR 110.723 PERSONEL ALIMI!

İŞKUR 91.979 personel alımını resmi internet sitesi üzerinde duyurdu. Çeşitli kurumlarda ve farklı meslek alanlarında gerçekleştirilecek personel alımlarında aranan şartlar değişiklik gösteriyor.

İş arayanlar kendilerine uygun ilanı bulmak ve uygun branşa yerleşmek için ister kişisel bilgilerine göre ilan araması yapabilir ister açık ilanlar içinden uygun işi seçebilir.

İşte, İŞKUR 91.979 personel alımı açık iş ilanları:

KPSS şartsız personel alımı başladı! İŞKUR 91.979 personel alımı yapacak... Temizlik görevlisi, güvenlik, şöför alımı e-şubede!

İŞKUR 91.979 AÇIK İŞ SAYISI

  • BEDEN İŞÇİSİ (GENEL) (22.279)
  • TEMİZLİK GÖREVLİSİ (3.619)
  • SATIŞ ELEMANI / DANIŞMANI (1.820)
  • KONFEKSİYON İŞÇİSİ (1.403)
  • SERVİS ELEMANI (GARSON) (1.377)
  • PAKETLEME İŞÇİSİ (1.366)
  • AMBAR/DEPO GÖREVLİSİ (1.326)
  • MAKİNECİ (DİKİŞ) (1.052)
  • ÖN MUHASEBECİ (991)
  • KASİYER (976)
  • TIR-ÇEKİCİ ŞOFÖRÜ (929)
  • DEPO İŞÇİSİ (ELLEÇLEME) (893)
  • BÜRO MEMURU (GENEL) (883)
  • ŞOFÖR-YÜK TAŞIMA (828)
  • PLASTİK ENJEKSİYON ÜRETİM ELEMANI (817)
  • GAZALTI KAYNAKÇISI (MIG-MAG KAYNAKÇISI) (744)
  • BETONARMECİ (715)
  • FORKLİFT OPERATÖRÜ (700)
  • PERAKENDE SATIŞ ELEMANI (GIDA) (692)
  • REYON GÖREVLİSİ (669)
  • ÇAĞRI MERKEZİ MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ (660)
KPSS şartsız personel alımı başladı! İŞKUR 91.979 personel alımı yapacak... Temizlik görevlisi, güvenlik, şöför alımı e-şubede!

91 bini aşan personel alımında büro memuru, elektrikçi, şoför, servis elemanı, depo sevkiyat sorumlusu gibi pozisyonları aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.

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