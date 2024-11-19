KPSS 2024 TERCİH TAKVİMİ VE TABAN PUANLARI: KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans tercihleri başladı mı, ne zaman?

KPSS 2024 tercih takvimi ve memur alımı detayları araştırılıyor. Kamu personeli seçme sınavı bu yılda ortaöğretim, ön lisans, lisans ve DHBT oturumlarıyla gerçekleşti. Tüm oturumlara ait sonuçların ilan edilmesinin ardından sınav sonuçlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek adaylar ÖSYM AİS ekranını sorguluyor. KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans tercih tarihleri adayların gündeminde. Peki, KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans tercihleri ne zaman, kılavuz yayınlandı mı? İşte takvime ait detaylar