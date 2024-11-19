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KPSS 2024 TERCİH TAKVİMİ VE TABAN PUANLARI: KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans tercihleri başladı mı, ne zaman?

KPSS 2024 tercih takvimi ve memur alımı detayları araştırılıyor. Kamu personeli seçme sınavı bu yılda ortaöğretim, ön lisans, lisans ve DHBT oturumlarıyla gerçekleşti. Tüm oturumlara ait sonuçların ilan edilmesinin ardından sınav sonuçlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek adaylar ÖSYM AİS ekranını sorguluyor. KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans tercih tarihleri adayların gündeminde. Peki, KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans tercihleri ne zaman, kılavuz yayınlandı mı? İşte takvime ait detaylar

Giriş Tarihi: 19.11.2024 09:35 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 09:35
KPSS 2024 TERCİH TAKVİMİ VE TABAN PUANLARI: KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans tercihleri başladı mı, ne zaman?

KPSS 2024 tercih kılavuzu için ÖSYM ekranı başında yerler alındı. Tercih işlemlerini gerçekleştirmek için bekleyen adaylar sorgulamalarına başladı. Muhtemel tercih listelerini hazırlayan ve memur olmak isteyen vatandaşlar için bekleyiş sürüyor. İşte KPSS Ortaöğretim, ön lisans, lisans tercih takvimi ve detaylar…

KPSS 2024 TERCİH TAKVİMİ VE TABAN PUANLARI: KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans tercihleri başladı mı, ne zaman?

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans mezunlarının tercihleri, kılavuz yayınlandıktan sonra başlayacak.
Tercihler ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

KPSS 2024 TERCİH TAKVİMİ VE TABAN PUANLARI: KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans tercihleri başladı mı, ne zaman?

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN?
KPSS 2024 Ortaöğretim tercihlerinin başlayacağı tarih henüz belli olmadı. KPSS Ortaöğretim tercih tarihleri kılavuzun yayınlanmasının ardından netlik kazanacak. Konu ile ilgili ÖSYM'den açıklama geldiğinde detaylara yer vereceğiz.

KPSS 2024 TERCİH TAKVİMİ VE TABAN PUANLARI: KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans tercihleri başladı mı, ne zaman?

KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
2024 KPSS Ön lisans tercih kılavuzu memur olmak isteyen adaylara tercih sürecinde yol gösterecek.
KPSS ön lisans tercih takviminin önümüzdeki ay (ekim) içerisinde duyurulması bekleniyor.

KPSS 2024 TERCİH TAKVİMİ VE TABAN PUANLARI: KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans tercihleri başladı mı, ne zaman?

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından tercih kılavuzu paylaşılacak. Kılavuz genellikle tercihlerin başladığı gün erişime açılıyor.
KPSS ortaöğretim ve ön lisans tercih kılavuzunda alım yapılacak kamu kurumlarının kontenjanları, özel ve genel şartları ile diğer detaylar yer alacak.
Kurumların talep ettiği özel ve genel şartları sağlayan adaylar tercih yapabilecek. Tercih süreci sona erdikten sonra yerleştirmeler gerçekleştirilecek.

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