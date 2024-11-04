KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 31. BÖLÜM İZLE: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm HD izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Haçlı zihniyetine karşı İbelin'i korumak için mücadele eden Kont Hugh'un son isteği, dostu Lord Giyom'a emanet edilir. Selahaddin, kendisini tuzağa düşüren Kerek Kontu Miles ile yüzleşirken, Kral Amalrik ve Surlu William'ın entrikaları devam eder. Bu sırada Kadı Fazıl, Nil kıyısında yeni bir oyunun parçası olacak Şemse'ye teklifini iletir.