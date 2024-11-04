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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 31. BÖLÜM İZLE: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm HD izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi, TRT 1 ekranlarında yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu, senaryosunu Serdar Özönalan'ın kaleme aldığı " Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi " dizisi ilgiyle takip ediliyor. Diziyi severek izleyen seyirciler yayınlanacak yeni bölümü kaçırmadan izlemek için 31. bölüm izle linkini araştırıyor. İşte, 4 Kasım Pazartesi TRT 1 dizi ekranı ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm kesintisiz HD izle….

Giriş Tarihi: 04.11.2024 17:05 Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 17:05
KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 31. BÖLÜM İZLE: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm HD izle

Trt 1'in popüler dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, ilk bölümünden bu yana izleyicilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Mehmet Ali Nuroğlu. Nureddin Zengi · Kaan Çakır. Nusreddin · Hakan Vanlı'nın başrolünde yer aldığı dizi, heyecan verici yeni bölümü ile geçtiğimiz hafta ekranlara geldi.Yeni sezona iddialı bir giriş yapan yapımda, bu hafta neler yaşanacak merak konusu. İşte, 4 Kasım TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm kesintisiz izleme ekranı haberin devamında…

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 31. BÖLÜM İZLE: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm HD izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM İZLE

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölümü ile 4 Kasım Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla izleyebilirsiniz;
https://www.trt1.com.tr/diziler/kudus-fatihi-selahaddin-eyyubi

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 31. BÖLÜM İZLE: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm HD izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Haçlı zihniyetine karşı İbelin'i korumak için mücadele eden Kont Hugh'un son isteği, dostu Lord Giyom'a emanet edilir. Selahaddin, kendisini tuzağa düşüren Kerek Kontu Miles ile yüzleşirken, Kral Amalrik ve Surlu William'ın entrikaları devam eder. Bu sırada Kadı Fazıl, Nil kıyısında yeni bir oyunun parçası olacak Şemse'ye teklifini iletir.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 31. BÖLÜM İZLE: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm HD izle

Selahaddin, Mısır'daki güç dengelerini değiştirecek hamlelerle Şaver ve Dırgam'ın kaderini belirlemeye hazırlanır. Merak uyandıran olaylar ve entrikalarla dolu 30. bölümde, izleyiciler Mısır'daki güç savaşlarının sonuçlarını heyecanla izledi.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 31. BÖLÜM İZLE: TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi yeni bölüm HD izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ OYUNCU KADROSU
Uğur Güneş - Selahaddin Eyyubi
Mehmet Ali Nuroğlu - Kral Amalrik
Ozan Dolunay - Lord Giyom
Gökçe Türkan - Şemse Ahsen Eroğlu

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